DAX und Dow Jones Ausblick: Jahresrally gelaufen?

Dow Jones Ausblick: In der kommenden Woche werden Marktteilnehmer wieder fleißig sein müssen. Sowohl aus den USA als auch aus der EU werden einige wichtige Daten präsentiert. Darüber hinaus steht das OPEC + Meeting an.

Dow Jones Ausblick für die kommende Woche

Die Woche neigt sich dem Ende zu. An der Wall Street findet nur teilweise Handel statt, insofern sollten wir eventuell ab spätestens 18:00 die Bücher schließen und uns ebenfalls ins Wochenende verabschieden. In der kommenden Woche werden Marktteilnehmer wieder fleißig sein müssen. Nicht nur die Händler kehren zurück an ihres Desks, sondern auch eine Menge an wichtigen Daten wird präsentiert.

Montag und Dienstag

Angefangen mit den ISM Produktionsindex aus den USA am Montag, wird am Dienstag die australische RBA über die Zinsen entscheiden. Am Mittwoch sodann treffen Daten zum US Arbeitsmarkt in Form der ADP Beschäftigungsänderung ein. Die EU Zone präsentiert zwar ebenfalls die Markit EMIs, allerdings bereits in der zweiten Revision.

Mittwoch und Donnerstag

Ebenfalls am Mittwoch wird die Bank of Canada über die Zinsen entscheiden. Heute wurde bereits das BIP per Q3 präsentiert, was YoY besser ausfiel als erwartet, allerdings reagierte das Währungspaar USD/CAD nur kurzfristig darauf. Marktteilnehmer gehen von dovishen Aussagen aus du könnten aufgrund der positiven Daten enttäuscht werden. Am Donnerstag werden Daten zu den deutschen Auftragseingängen in der Industrie deutliche Aufmerksamkeit auf sich lenken sowie die US Handelsbilanz. Die EU präsentiert die Einzelhandelsumsätze sowie das finale BIP per Q3.

Freitag

Der Abschluss der Woche findet dann mit einem starken Pow Pow statt. Es werden zunächst die deutsche Industrieproduktion präsentiert und anschließend die Non Farm Payrolls. Sowie wen es interessiert, Arbeitsmarktdaten aus Kanada. Ab Donnerstag bis Freitag steht auch das OPEC + Meeting an.

DAX und Dow Jones Ausblick Fazit

In der kommenden Woche sind Market-Mover en Masse vorhanden. Der DAX fluktuiert sei drei Wochen seitwärts während Dow Jones neue Hochs erklimmen konnte. In Anbetracht der anstehenden Daten und dem verlängerten Wochenende könnten wir durchaus hinsichtlich des Monatsanfangs einen letzten Schub aufwärts in den beiden Indizes zu sehen bekommen.

Nach der kommenden Woche, sollte es aber dann eventuell gewesen sein mit der nicht minder erfolgreichen Jahresendrally und eine Korrektur in das Jahresende hinein wäre gesund. Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link

