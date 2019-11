Goldpreis: Gold/Silber Ratio Signale Teil 2

Goldpreis: Der Goldpreis hält sich stabil, fragt sich wie lange noch? Die Gold/Silber Ratio befindet sich weiterhin im langfristigen Aufwärtstrend und signalisiert damit, dass das Ende der aktuellen Erholung in den beiden Edelmetallpreisen immer näher kommt.

Goldpreis Analyse bestätigt Korrektur

Wir haben in unserer Analyse zum Silberpreis: „Gold Silber Ratio Signale“ den aktuellen Stand der Gold/Silber Ratio aufgegriffen. Die Ratio hat sich wieder zurück über die gleitenden Durchschnitte erholt und signalisiert damit vorerst ein Ende der Erholung im Goldpreis und dem Silberpreis.

Im Artikel „Goldpreis Analyse: 2 Gründe für weitere Kursverluste“ haben wir zwei weitere Gründe genannt. In dem Artikel ging es insbesondere um die Frage, warum der Goldpreis unter den gegebenen Umständen auf das Hoch aus dem Jahr 2011 steigen sollte. Die Umstände müssten ja zumindest ähnlich sein. Doch hier haben wir bereits einige Unterschiede mit blossem Auge erkennen können. Die Rezessionsgefahr scheint global zum Zeitpunkt geringer auszufallen und was noch wichtiger ist, der US Dollar notiert um mehr als 30 % höher.

Langfristige Gold/Silber Ratio Analyse

Mit der langfristigen Gold/Silber Ratio Analyse können wir das Ganze komplementieren. Diese macht nämlich deutlich, dass es für einen starken Aufwärtstrend und den Anstieg auf das 2011er Hoch einen deutlichen Einbruch in der Ratio auf Wochenkerzenbasis geben muss, der aber gemäß der einfachen Trendanalyse noch gar nicht stattgefunden hat. Siehe Chart unten.

Der langfristige Trend ist weiterhin intakt. Dies muss nicht bedeuten, dass der Goldpreis nun auf neue langfristige Tiefs fällt. Dass er aber auf neue Hochs steigt, die über 1.600 USD liegen, ist gemäß der Analyse ebenso unwahrscheinlich.

Gold Silber Ratio Chart auf Wochenbasis

Quelle: TradingView

