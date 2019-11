Ölpreis heute stabil nächste Woche Einbruch?

Rohölpreis heute: Der Ölpreis zeigt sich in den letzten Tagen von seiner stabilen Seite. Neben den eventuell wieder fallenden US Beständen, stützen zum Großteil zwei Faktoren. Das Risk-On Sentiment sowie Erwartungen an das in der kommenden Woche anstehende OPEC + Meeting.

Ölpreis heute noch stabil

US Rohölbestände sind zuletzt wieder gefallen. Das ist als positiv zu bezeichnen, denn diese haben in den vergangenen zwei Monaten wieder zugenommen und testeten erneut den Fünf-Jahre-Durchschnitt. Noch wurde er nicht überschritten, wie der Chart unten deutlich macht.

US Rohölbestände per EIA

Quelle: DailyFX, EIA

OPEC + Meeting in der kommenden Woche

Insgesamt blieb der Ölpreis allerdings auch aufgrund des aktuell vorherrschenden Risk-On Sentiments stabil. Erwartungen an einen Deal im Handelsstreit und damit eventuell eine steigende Nachfrage in den kommenden Monaten schüren Hoffnungen. Gleichzeitig erwarten Marktteilnehmer die Verlängerung der OPEC + Kürzungen, die womöglich in der kommenden Woche, im Rahmen des Meetings, angekündigt werden könnten.

Bereits in dieser Woche trifft sich die OPEC Kommission und wird aller Wahrscheinlichkeit nach die Verlängerung der Kürzungen vorschlagen. Dies muss von den einzelnen Ländern jedoch auch im Rahmen des Meetings bestätigt werden. Insofern besteht auch deutliches Enttäuschungspotential, sofern das Konglomerat beschließt zu warten.

Ölpreis heute charttechnisch

Der Brent Ölpreis ist heute zwar stabil, doch auf charttechnischer Basis befindet er sich immer noch unterhalb dem gleitenden 200-Tagedurchschnitt. Der Ölpreis WTI ist bereits auf Tagesschlusskursbasis darüber. Man sollte allerdings auch bedenken, dass sich der Ölpreis seit geraumer Zeit in einer Range befindet.

Ein Ausbruch über den gleitenden 200-Tagedurschnitt muss noch keinen neuen Trend bedeuten. Erst wenn die Range-Hochs verlassen werden, dürfte auch ein neuer Trend entstehen. Kurzfristig betrachtet dürften allerdings in den kommenden Tagen einige Impulse entstehen.

Je nachdem wie das OPEC + Meeting verläuft. Sollte eine Verlängerung beschlossen werden, könnte der Ölpreis Brent den gleitenden 200-Tagedurchschnitt überwinden und eventuell einen Ausbruch aus dem aufsteigenden Trendkanal wagen, siehe Chart. Gelingt auch dies, könnte die obere Range-Begrenzung bei 67 USD je Fass angesteuert werden.

Ölpreis Brent Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

