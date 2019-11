Ethereum Prognose: Noch kein Ende in Sicht

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) - Der Broker IG taxiert zur Stunde den ETH/USD auf 146,90 USD. Damit liegt der Ethereum Kurs im europäischen Handel rund 0,55 Prozent höher als am Vortag. Charttechnisch bleibt allerdings Ethereum im Abwärtsstrudel gefangen. Erst eine Rückeroberung der 180 USD-Marke dürfte für eine leichte Erholung sorgen.

40-Wochen-Linie, Handelsspanne und 61,80-%-Retracement schieben Bären an

Charttechnisch konnte in der vergangenen Woche ein sehr starkes Signal auf Wochenbasis gebildet werden und den Abwärtstrend in Fahrt bringen. Am Anfang des Monats konnten erste Zeichen der Schwäche erkannt werden.

Die Bullen konnten die 40-Wochen-Linie bei 195,05 USD und das bedeutende 61,80-%-Retracement bei 189,1 USD nicht mehr verteidigen und übergaben den Bären damit das Zepter.

In der vergangenen Woche setzten die Bären dem Kurs zu, indem der RSI die Grenzschwelle bei 48,5 preisgab und damit auch zum Bruch mit der seit August bestehenden Handelsspanne sowie mittelfristigen Trendlinie bei 174 USD führte.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Trading Leitfaden.

Nächstes Kursziel liegt bei 115,13 USD

Die seit August existierende Handelsspanne zwischen 222 USD und 169 USD kann zur Ermittlung eines bärischen Kursziel herangezogen werden. Nach dem Ausbruch aus der Spanne kann auf Basis der Spannenhöhe ein Kursziel an der Unterseite bestimmt werden.

Unser Kursziel liegt aktuell bei 115,13 USD. Nach dem Ausbruch konnten bereits rund 56 % des Kursziels erreicht werden. Gelingt dem RSI keine Umkehr zurück über die 48,5 und ferner keine Verteidigung des Wochenpivotpunkt bei 143,26 USD, dürfte der kurzfristig mit dem Erreichen des Kursziels gerechnet werden.

ETH/USD Chart (Wöchentlich)

Quelle: IG

