EUR/CHF: Schweizer Franken Trend noch intakt

EUR/CHF : Der Schweizer Franken bleibt gegenüber dem Euro in seinem längerfristigen Aufwärtstrend. Der EUR/CHF Kurs also weiterhin im Abwärtstrend. Kurzfristig betrachtet, könnten eventuell leichte Impulse von der Euro-Seite kommen.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link

EUR/CHF fundamental

Die SNB bleibt weiterhin in ihrem Kurs der lockeren Geldpolitik. Genau wie die EZB, wobei die EZB zuletzt nachgelegt hat und damit den Euro tendenziell gegen den Schweizer Franken schwächte. Gleichzeitig zeigte die SNB Bilanz, dass in den letzten drei Monaten kaum interveniert wurde, um den Aufwertungstrend des Franken zu bremsen.

Damit bleiben Erwartungen an weitere Interventionen vorerst gering.An der Konjunkturfront werden Daten zum Schweizerischen BIP Wachstum per Q3 präsentiert, wobei die Daten in der Regel kaum als Market-Mover gelten.

Mehr könnte der Fokus eventuell auf den EU-Daten liegen, wie etwa dem Verbrauchervertrauen sowie den Verbraucherpreisindizes aus der EU und Deutschland. Sollte der Euro seinen Abwärtstrend auch gegen den USD fortsetzen, könnte die Erholung auch im EUR/CHF vorerst enden.

Gehört der Euro zu den Top-Handelsmöglichkeiten in diesem Jahr? Finden Sie es heraus, indem Sie sich die Prognosen unserer Analysten kostenfrei herunterladen.

Schweizer Franken Analyse charttechnisch

Charttechnisch betrachtet sieht es nach einer bärischen Flaggenformation aus, wobei ein leichter Fehlausbruch nach unten stattgefunden hat. Im Anschluss erholte sich das Währungspaar in Richtung der gleitenden Durschschnitte. Der gleitenden 200 Tage-Durchschnitt wurde allerdings noch nicht erreicht. Sollte der Erholungstrend sich fortsetzen besteht also durchaus kurzfristiges Upside-Potential bis zu diesem Durchschnitt. Siehe Chart unten.

Es sieht allerdings auch danach aus, als würden sich die gleitenden Durchschnitte immer mehr zusammenziehen. Dies impliziert eine mittelfristig eventuell neutrale Entwicklung des Währungspaares, wobei erst ein starker Impuls diese neutrale Phase nach unten oder oben irgendwann beenden würde.

Bleiben Sie mit Hilfe unserer kostenfreien Webinare immer auf dem Laufenden, was die aktuellen Entwicklungen an den Märkten angeht. Sie können dabei ebenso mit unseren Analysten in Kontakt treten und Wunschanalysen äußern.

EUR/CHF Chart

Quelle: IG Handelsplattform

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Käuferseite und meint das der Euro Dollar Kurs in Zukunft weiter steigt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, unterhalb der 1,0900 US-Dollar interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb des Widerstandes bei 1,1200 US-Dollar ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-ausbildung