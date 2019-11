Goldpreis Analyse: US Dollar könnte stabil halten

Goldpreis Analyse: Der Goldpreis konnte in dieser Woche nur kurzfristig von dem erhöhten Handelsstreit-Risiko und der Korrektur am Aktienmarkt profitieren. Eventuell wiegt die Erwartung von weniger FED-Zinsschritten auf dem Kurs. Der US Dollar ist hingegen wieder schwächer.

US Dollar Analyse

Der US Dollar Index hat spätestens seit Mitte der vergangenen Woche seinen Anstieg um mehr als die Hälfte korrigiert. Gründe dafür könnten sein: Die Stabilität der Gegenwährungen Euro und GBP sowie Erwartungen an den Einfluss der US Administration auf den US Dollar in welcher Form auch immer. Die FED hat sich zwar klar gegen weitere Zinssenkungen positioniert, doch die FED ist nur ein Parameter in der US Dollar Gleichung.

Sollte der US Dollar weiter abwerten, könnte es den Goldpreis zumindest stabil über der wichtigen Unterstützungszone bei 1.450 USD je Feinunze halten. Der langfristige Trend im USD ist allerdings noch intakt, wie der Chart unten deutlich macht.

US Dollar Index auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

Goldpreis Analyse

Wir haben einige Dinge bereits im Artikel „Weekly Goldpreis Prognose“ besprochen. Die fundamentale Nachfrage, insbesondere im dritten Quartal hat seitens der Zentralbanken deutlich nachgegeben. Einige Rezessionsrisiken stützten die Nachfrage bei ETFs, doch diese Risiken verringern sich momentan. Zudem haben mehrere Notenbanken bereits damit begonnen die Zinssenkungszyklen vorerst zu beenden.

Rein auf charttechnischer Basis könnte ein schwächelnder US Dollar den Goldpreis zumindest über 1.450 USD halten. Nach oben hin dürften unverändert die Kurszonen bei 1.500-1.520 als wichtige Widerstände fungieren. Wer kurzfristig unterwegs ist, könnte eventuell die Zone bei 1,485 USD im Blick behalten. Kurse darüber würden einen Ausbruch über die kurzfristigen gleitenden Durchschnitte signalisieren und einen Anstieg in Richtung der oberen Korrekturbegrenzung.

Goldpreis Chartanalyse auf Tagesbasis

Quelle: TradingView

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Goldpreis in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 1.500 USD interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 1.400 USD je Feinunze im Blick behalten.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

