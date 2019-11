AUD/NZD Analyse: Short-Trade aktiviert

AUD/NZD Analyse: Die Short-Idee, die wir im letzten Analysten-Pick vorgestellt haben, ist nun aktiviert worden. Das Währungspaar hat auf Tageschlusskursbasis das letzte Verlaufstief unterschritten.

AUD/NZD Analyse fundamental

Es gibt weiterhin einige Gründe dafür warum der neuseeländische gegen den australischen Dollar stabil bleiben könnte. Einige davon haben wir in den Artikel „AUD/NZD Analyse: Short nach RBNZ Enttäuschung?“ dargelegt. Neben den erhöhten Nettoshort-Positionen an den Terminmärkten, die im Anschluss an den RBNZ Zinsentscheid nun wieder rückabgewickelt werden müssen, ist in der Zwischenzeit ein weiterer Faktor hinzu gekommen. Das Protokoll der australischen Notenbank, RBA, legte nahe, dass die Notenbank mit dem Zinssenkungszyklus eventuell noch nicht abgeschlossen hat.

AUD/NZD Analyse charttechnisch

Charttechnisch betrachtet hat das Währungspaar nun das zum Zeitpunkt des Analyst-Picks verzeichnete Tagestief unterschritten. Damit dürfte die Verlaufsposition valide werden. Das übergeordnete Ziel befindet sich bei zirka 1,05, der SL bei knapp über 1,07, das CRV liegt somit ausgeglichen bei 1:1. Eine stärkere Unterstützungszone liegt im Bereich bei 1,0565. Hier verläuft das 50 % Fibonacci-Level. Teilgewinnmitnahmen sind in der Regel eine gute Exit-Strategie, da nie sicher sein kann, dass das übergeordnete Ziel erreicht wird.

AUD/NZD Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG

