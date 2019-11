EUR/GBP Analyse: Steht der Einbruch bevor?

EUR/GBP Analyse: Der Euro kann sich kaum halten und testet gegen den Greenback weiterhin die 1,10 an. Auch gegen das Pfund wurden neue Verlaufstiefs heute Morgen erreicht. Es wird für den aktuell noch intakten EUR/GBP Trend nun gefährlich.

Es wird kritisch

Ein weiterer Einbruch im EUR/GBP Kurs könnte bevorstehen. Wie der Chart auf Tageskerzenbasis unten deutlich macht, währte der letzte Rebound nicht lange. Nun werden die Tiefs aus März und April wieder angesteuert. Sofern der Kurs darüber bleibt, gäbe es noch eine Chance einen Einbruch abzuwenden. Doch es wird langsam kritischer für den aktuell noch intakten und aufwärts gerichteten Euro Pfund Trend.

Charttechnische EUR/GBP Analyse

Quelle: IG Handelsplattform

Vorsicht ist noch angebracht

Die Frage stellt sich hier allerdings, ob ein starker Einbruch wahrscheinlich ist, und ob es nicht die bessere Lösung wäre auf einen Rebound zu warten. Eventuell taucht der Kurs leicht unter die Tiefs ab, nur um anschließend wieder zu drehen. Dies wäre aufgrund des noch intakten Trendmusters nicht auszuschließen. Ein Blick auf den Wochenchart verrät jedoch auch, dass ein stärkerer Einbruch bevorstehen könnte. Dies insbesondere dann, wenn es sich bei dem letzten Trend eher um eine langfristige Seitwärtsphase gehandelt hat und eine Art Top-Bildung.

Ein weiterer Faktor, der für den weiteren Einbruch spricht ist zurzeit die Zinsdifferenz und generell die Differenz in den Geldpolitiken der beiden Notenbanken EZB und BoE. Während die EZB die Zinsen weiter senkt und ein QE-Programm aufgelegt hat, sieht sich die Bank of England aktuell noch nicht soweit, um an der Zinsschraube zu drehen. Die letzte ähnliche Divergenz fand in den Jahren 2013-2015 statt, wobei ein deutlicher Einbruch des Währungspaares erfolgte. Sollte es wieder so ablaufen, könnten die gleitenden Durchschnitte ein Wegweiser sein. Die meisten dieser haben auf Wochenbasis bereits gedreht. Es steht nur noch die Wende im gleitenden 200-Woche-Durchschnitt aus. Siehe Chart unten.

Euro Pfund Kurs auf Wochenbasis

Quelle: IG Handelsplattform

