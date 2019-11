Bitcoin: Kurzfristiger Unterstützungsbereich wurde verteidigt

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) - Der Broker IG taxiert zur Stunde den Bitcoin auf 8621,92 US-Dollar. Damit liegt der BTC/USD rund 1,60 Prozent tiefer als am Vortag. Charttechnisch befindet sich der Bitcoin in einer Seitwärtsbewegung mit leichter Abwärtstendenz.

Kurzfristiger Handelspanne verhindert Schlimmeres

Seit Anfang der Woche tendiert der Bitcoin seitwärts in einer Preispanne zwischen 8563 USD und 8784 USD. Heute früh konnte der zweite Test der Unterseite vereitelt werden und schiebt aktuell kurz den Bitcoin an.

Kurzfristige drohen weitere Verluste, wenn die Unterseite preisgegeben wird. In unmittelbarer Nähe verläuft das 61,80-%-Fibonacci-Retracement bei 8577 USD und bildet mit der Handelspanne eine doppelte Unterstützung für den Bitcoin.

Auf Basis der Handelspanne könnte das Kursziel nach Ausbruch im Bereich 8343 USD liegen.

Gelingt allerding eine Überwindung des 50-%-Retracement bei 8631 USD könnte im Rest der Woche ein neuer Angriff auf die 9000er-Marke vorgenommen werden. Dafür muss aber der RSI rasch die Grenzschwelle bei 48.5 wieder zurückerobern.

BTC/USD Chart (15Min)

Quelle: IG

