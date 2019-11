NZD/USD Analyse: Zentralbank überrascht und lässt die Zinsen unverändert

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert im europäischen Handel den NZD/USD auf 0,6398 US-Dollar. Damit liegt der Kiwi heute rund 1 Prozent höher. Das überraschende Verhalten der neuseeländischen Notenbank (RBNZ) dürfte der größte Treiber des Kiwis am Mittwoch sein. Im asiatischen Handel konnte der Kiwi sogar bis auf 0,6420 USD steigen.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden.

RBNZ überrascht den Markt

Die Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) wurde erwartet, dass sie auf der ihrer Sitzung die Leitzinsen erneut senkt.

In meiner Prognose aus der vergangenen Woche gingen Marktteilnehmer noch von knapp 65% davon aus, dass die Zinsen gesenkt werden. Stattdessen beließ die Notenbank das Leitzinsniveau stabil, da sie meint, dass die Binnenwirtschaft sich zu stabilisieren beginnt und somit die Inflation anziehen könnte.

In dem Protokoll der RBNZ heißt es: „Die wirtschaftliche Entwicklung rechtfertigt seit August keine Änderung des bereits stimulierenden monetären Umfelds“ [..] „Bei Bedarf werden wir weitere monetäre Impulse setzen."

Welchen Einfluss hatten Handelskriege in der Vergangenheit auf die Märkte? Erfahren Sie es in unserer exklusiven Infografik - Eine kurze Geschichte der Handelskriege

Charttechnisch bleibt die Handelsspanne im Fokus

Aufwärtsimpulse können derzeit erst frei gesetzt werden wenn es den Bullen gelingt, die Oberseite der Handelspanne bei 0,6465 US-Dollar zu überwinden. Danach kommt das nächste Hindernis erst im Bereich des Kursziels an der Oberseite bei 0,6575 USD.

Nach der Bekanntgabe der Notenbankentscheidung konnte der Kiwi bullische Impulse entfalten. In der Spitze konnte heute Nacht, bereits das Hoch bei 0,6420 USD erreicht werden. Die Kaufaufträge ließen in diesem Bereich nach, weil wichtige Widerstandsmarken in diesem Bereich liegen.

Zum einen hindert der Pivotwiderstand bei 0,6422 USD und zum anderen die Oberseite der Handelsspanne bei 0,6436 USD die Bullen vor einem weiteren Anstiege. Ein Rückprall unterhalb der Marke bei 0,6372 USD dürfte die bärische Tendenz wieder aktivieren.

Wollen Sie mehr zu dem IG Sentiment erfahren? Für die wichtigsten Währungen, Rohstoffe und Indizes können Sie hier sich den aktuellen Sentiment-Report anschauen.

Scheitert der RSI an der Grenzschwelle bei 48.5, könnte das ein Indiz für eine Fortsetzung des Abwärtstrends sein und den Kiwi wieder unter Druck bringen und die heutigen Impulse wieder wettmachen.

NZD/USD Chart (Täglich)

Quelle: IG

Mit Turbo Zertifikaten können Sie den Hebel und ihr Risiko selber auswählen. Mit Forex Turbo Zertifikaten können Sie ihre Verluste durch die eingebaute Knock-Out-Schwelle begrenzen. Lernen Sie mehr über Knock-Out-Zertifikate in unseren ausgewählten Beiträgen kennen:

WEITERE INFORMATIONEN ZUM OPTIONSHANDEL

Wenn Sie mehr zu Optionen erfahren möchten, könnte Sie der folgende Beitrag, "Top Tipps für das Options-Trading“, interessieren.

Neulinge aber auch Fortgeschrittene können ihr Wissen mit dem Beitrag: "Was sind Optionen und wie werden sie gehandelt?" vertiefen.

Wer noch nicht sicher ist welche Optionsart, die richtige für Ihn ist, sollte unseren Beitrag:" Barrier Options vs. Vanilla Options" lesen.

Twitter: @salahbouhmidi