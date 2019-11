Bouhmidi-Bänder: Erwartete Marktvolatilität per 11.11.2019

..brought this one into profit. #DAX #DayTrading https://t.co/pSAZyMvUBi

GBP/USD Prognose: Brexit-News stabilisiert Pfund https://t.co/3PZGrX28Bm #GBP #GBPUSD #Farage #UKelection2019 #Brexit @SalahBouhmidi @CHenke_IG https://t.co/ps2XFmCedR

#Daytrading ist die schwierigste Form des Tradings. Wer erfolgreiche #Daytrader kennt weiss, welche Disziplin, Psychologie und strategisches Geschick dahinterstecken. Lernen Sie meine persönliche Strategie auf der WOT im Rahmen eines Vortrags am Freitag kennen. Anmeldelink ⬇️ https://t.co/HkhUdefwCA

RT @CHenke_IG: EUR/USD: Das nächste Aufbegehren https://t.co/Olvw8XfzA5 #EURUSD #forexsignals @SalahBouhmidi @DavidIusow @IGDeutschland…

As #DAX is breaking through support, I set the buy-stop order lower as well. Now at 13.188 with tp 20 points above. No advice! Just opinion and own #Daytrading #StockMarket $DAX https://t.co/vvoFGnDQxS

#Bitcoin: Der #BTCUSD konnte nur kurzfristig oberhalb der 9000 USD bestehen. Am Freitag wurde die Handelsspanne nach unten gebrochen und könnte für weiteren Abwärtsdruck sorgen. https://t.co/SbrKKwq4Mm @DavidIusow @CHenke_IG @Cryptonaut_01 #Hodl #Blockchain https://t.co/L0kxF4dCoK

#DAX is breaking through short-term support into the lower range, see chart. Downside-potential is till the range-lows imo. But, as we are still in an uptrend, I prefer to wait for a rebound, instead of shorting here. Stay tuned. No advice! #Stocktrading #StocksToTrade #traders https://t.co/JYAa0Tp4ES

(Video) Wir schauen wie gewohnt auf die wichtigen Ereignisse in dieser Woche und bringen sie in den Kontext der Kursstände. #DAX #DXY #Gold #XAUUSD #DowJones #WTI @SalahBouhmidi @CHenke_IG https://t.co/BoCQ8OPHU5 https://t.co/CPU3MFUuRX

RT @StrayDogTrading: "Lower liquidity is expected today, since French banks will be closed due to Armistice Day, and US Banks due to Vetera…