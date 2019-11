DAX Ausblick: Neues Jahreshoch erreicht und jetzt?

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) - Der Broker IG taxiert den DAX vorbörslich auf 13239 Punkte. Damit liegt das deutsche Börsenbarometer mit rund 0,30 Prozent leicht tiefer als am Vortag. Dennoch bleibt der Aufwärtstrend intakt. Der DAX konnte nach einer verpassten Jahresendrallye in 2018 nun alles wieder gut machen.

Mit den Top-Trading Lektionen, die Sie kostenfrei herunterladen können, erlangen Sie sehr wichtige Skills für den Handel an den Forex-Märkten. Seien Sie immer einen Schritt voraus.

Die Jahresendrallye – Ein Freund und Helfer?

Alle Jahre wieder fragen sich Börsianer ob es zu einer Jahresendrallye kommt. Im Schlussquartal konnten wir in der Vergangenheit eine starke Nachfrage nach Aktien beobachten.

Bei einem Blick in die Vergangenheit können wir feststellen, dass in den vergangenen 20 Jahren die Jahresendrallye ein fester Bestandteil war. Allein 4 mal musste der DAX die Anleger in Sachen Jahresendrallye enttäuschen.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link.

DAX Saisonalität im Schlussquartal

Mit der Saisonalitätsanalyse können jahreszeitliche Muster ausfindig gemacht werden. Wie wir bereits gesehen haben, scheint der DAX im Schlussquartal überwiegend bullisch statt bärisch zu sein. Im Durchschnitt konnte der DAX in den vergangenen 30 Jahren im letzten Drittel des Jahres, im Schnitt eine Rendite von 6,36 Prozent aufweisen.

Aktuell hat der DAX die Durchschnittsrendite für diesen Zeitraum stark überschritten. Das könnte nun zu einer kleinen Korrektur im DAX führen, die auch durch erste Gewinnmitnahmen gestützt wird.

DAX Volatilität – Bouhmidi-Bänder

Wollen Sie täglich zu den Märkten informiert werden und zusätzlich neue Strategien kennenlernen. Dann könnten unsere kostenfreien Webinare durchaus was für Sie sein. Melden Sie sich jetzt an und profitieren Sie von den frei zugänglichen Informationen bei DailyFX.

DAX Chartanalyse: Kursziel auf Basis der Handelspanne

Charttechnisch setzt sich der Aufwärtstrend durch. Mit der Überwindung der oberen Begrenzung der Handelspanne bei 12676 Punkte könnten weitere Kaufsignale den DAX anschieben.

Auf Basis der Handelspanne konnte ein Kursziel an der Oberseite ermittelt werden. Übergeordnet liegt das Kursziel an der Oberseite bei 14038 Punkte. Nach dem Ausbruch aus der Handelspanne konnte der DAX bereist 43 Prozent des Kursziels erreichen.

Kurzfristig könnte der DAX mit Preisgabe des 76,4-%-Fibonacci-Retracement bei 13164 Punkte weiter federn lassen. Kurzfristig stützt an der Unterseite das untere Bouhmidi-Band bei 13030 Punkten die Bullen für Schlimmeres.

Quelle: IG

Weiterführende Artikel zum Thema DAX Ausblick, die Sie interessieren könnten:

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @SalahBouhmidi. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.