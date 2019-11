Bitcoin (BTC/USD): Bitcoin tendiert seitwärts – Warten auf Impulse

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) - Der Broker IG taxiert zur Stunde den Bitcoin auf 9227 US-Dollar. Damit liegt der BTCUSD heute rund 1,30 Prozent tiefer. Charttechnisch bleiben Bitcoin Händler unentschlossen. Die gegenwärtige Handelsspanne verdeutlicht das Verhalten der Anleger. Erste eine nachhaltige Überwindung der Spanne dürfte für neue Impulse sorgen.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link.

RSI gibt Hoffnung

Kurzfristig befindet sich der Bitcoin in einem leichten Abwärtstrend. In längerfristigen Zeiteinheiten wird jedoch deutlich, dass der Bitcoin sich in einem intakten Aufwärtstrend befindet.

Kurzfristig könnte der RSI für leichtes Aufwärtspotenzial sorgen, wenn die bedeutende Grenzschwelle bei 48,5 verteidigt werden kann. Zur Stunde kämpft der Bitcoin um die Verteidigung der Pivotunterstützung bei 9162 US-Dollar. In unmittelbarer Nähe verläuft die untere Begrenzung der Handelsspanne. Bisher konnte ein Ausbruch an der Unterseite abgewendet werden und könnte für eine leichte Stabilität im BTCUSD stehen.

Erst eine Preisgabe der unteren Begrenzung bei 9070 US-Dollar könnte zu weiteren Abwärtsdruck führen. Dabei könnte an der Unterseite das Kursziel auf Basis der Handelspanne bei 8200 US-Dollar angepeilt werden.

Möchten Sie die Terminologie von Kryptowährungen kennenlernen und herausfinden wie Sie den Bitcoin- Handel beginnen können? Hier erhalten Sie unsere kostenlose Einführung in den Bitcoin-Handel , mit der Sie schnell alle wichtigen Informationen kurz und bündig erhalten.

BTC/USD Chart (4 Stunden)

Quelle: IG

Weitere Artikel die Sie zum Bitcoin interessieren könnten: