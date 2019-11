Bouhmidi-Bänder: Erwartete Marktvolatilität per 05.11.2019

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 96,57 %, während CAC 40 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 86,34 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/xTjwPCVbja

In Kürze:🇳🇿 NZD Arbeitslosenquote (3Q) um 21:45 GMT (15min), Aktuell: N/A Erwartet: 4.1% Vorher: 3.9% https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2019-11-05

In Kürze:🇳🇿 NZD Veränderung der Beschäftigung (im Vergleich zum Vorjahr) (3Q) um 21:45 GMT (15min), Aktuell: N/A Erwartet: 0.9% Vorher: 1.7% https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2019-11-05

In Kürze:🇳🇿 NZD Veränderung der Beschäftigung (im Vergleich zum Vorquartal) (3Q) um 21:45 GMT (15min), Aktuell: N/A Erwartet: 0.2% Vorher: 0.8% https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2019-11-05

#NZDUSD: The latest #employment numbers out of #NewZealand come out at 21:45 GMT. This will be among the final data releases ahead of the #RBNZ meeting next week, where market pricing currently assigns a 55% chance for a rate cut, so it may be crucial for that decision. #kiwi https://t.co/ZWb8GB4qB1

Indizes Update: Gemäß 21:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: CAC 40: 0,05 % Dax 30: 0,04 % Dow Jones: 0,02 % S&P 500: 0,01 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/BVxCnMTwrg

@SalahBouhmidi @CHenke_IG @pejeha123 Looks good. #USD Up-trend still valid as well. No reason for gold-bugs to get too excited imo. https://t.co/69ytBSZc0X

No #trading idea posts here on Twitter this week, but was not able to withstand the rally in #DAX to 13.200 and made two trades via buy stop orders. It’s one of the easy going weeks. Would be a pity to miss it out. https://t.co/AjJfeFHNTa

Rohstoffe Update: Gemäß 19:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: WTI Öl: -0,04 % Gold: -1,75 % Silber: -2,37 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/Nzd1CXtB2L