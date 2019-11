Bitcoin (BTC/USD): 1000-Dollar-Spanne im Fokus

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) - Der Broker IG taxiert zur Stunde den BTC/USD Kurs auf 9260 US-Dollar. Damit liegt der Bitcoin rund 0,60 Prozent höher als am Vortag. Charttechnisch bleibt aktuell die Handelsspanne i.H.v. 1000 US-Dollar im Fokus der Anleger. Erst eine nachhaltige Überwindung dürfte neue starke Impulse anfachen.

Bitcoin tendiert zwischen 8923 USD und 9923 USD

Seit Ende Oktober befindet sich der Bitcoin in einer Seitwärtsbewegung zwischen 8923 USD und 9923 USD. Die gegenwärtige Handelspanne konnte weder an der Ober- noch Unterseite bezwungen werden.

Nach dem Test der Oberseite am 28.10.2019 ging es fortan abwärts. Die Unterseite der Handelsspanne konnte bisher jedoch noch nicht angesteuert werden, was zunächst ein gutes Zeichen ist.

In der Nacht auf Montag konnte sich der Bitcoin Kurs leicht aus der leichten Abwärtstendenz befreien. Mit der Überwindung der abwärtsgerichteten Trendlinie und der 100-Perioden-Linie bei 9181 USD konnten neue Impulse freigesetzt werden. Mithilfe dieser Impulse konnte der kurzfristige Widerstandsbereich am 23,60-%-Fibonacci-Retracement bei 9201 USD bezwungen werden.

Gelingt es dem RSI im weiteren Verlauf die Grenzmarke bei 48,5 zu verteidigen, könnte in den nächsten 24 Stunden das temporäre Ziel am 38,20-Retracement bei 9363 USD angesteuert werden. Anschlusskäufe in Richtung psychologische Marke von 10.000 USD werden erst reaktiviert, wenn der Bereich um die 9600 USD überwunden werden kann.

Eine Preisgabe der Handelspannenunterseite bei 8923 USD könnte rasch die vorherigen Gewinne wettmachen und den Bären in die Karte spielen.

BTC/USD Chart (5 Minuten)

Quelle: IG

