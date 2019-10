EUR/TRY: Türkische Lira kämpft gegen Euro Impulse an

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert zur Stunde den EUR/TRY auf 6,3857 TRY. Damit liegt der Euro im europäischen Handel rund 0,33 Prozent höher als am Vortag. Charttechnisch tendiert die Lira in den vergangenen sieben Tagen in einer engen Handelsspanne. Anleger sollten die Spanne im Fokus haben.

Warten auf weitere Impulse

Damit der Euro seine Aufwärtsreise fortsetzen kann, müssen weitere Signale her. Der RSI im 4-Stunden-Chart steht kurz vor einer wichtigen Marke, die bei erfolgreicher Überwindung zu weiteren bullischen Impulsen führen kann.

Gelingt im RSI die Überwindung der 48,5er-Marke, könnten weitere Kaufsignale den EUR/TRY bis zumindest an die Oberseite der Handelspanne bei 6,4353 Lira anschieben.

Die Oberseite der Handelsspanne fällt mit dem 23,60-%-Fibonacci-Extension bei 6,4353 TRY zusammen. Erst ein nachhaltiger Durchbruch dürfte den Euro weiter in Richtung 6,50 TRY anschieben.

Der kurzfristige Aufwärtstrend wird gefährdet, wenn die 200-Perioden-Linie und ferner die Unterseite der Handelsspanne bei 6,3380 TRY preisgegeben wird. Hiernach wäre der Weg in Richtung 6,25 TRY frei.

EURTRY Chart (4H)

Quelle: IG

