Bitcoin (BTCUSD): Fallendes Dreieck im Fokus

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) - Der Broker IG taxiert zur Stunde den Bitcoin auf 9104 US-Dollar. Damit liegt der BTC/USD zu Beginn des europäischen Handel rund 0,80 Prozent tiefer als am Vortag.

Charttechnisch befindet sich der BTC/USD kurzfristig im fallenden Dreieck und dürfte bei einem Ausbruch die 9000 USD Marke in Gefahr bringen.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link.

Fallendes Dreieck könnte Bitcoin bis 8500 USD zurückwerfen

Zum Ende des Monats hin, steckt der BTCUSD in einem bärischen Muster und könnte wieder fallen. Charttechnisch deutet das fallende Dreieck auf eine Fortsetzung des kurzfristigen Abwärtstrends. Hierfür muss allerdings die Unterseite bei 9078 USD gebrochen werden.

Bei einem Ausbruch aus dem fallenden Dreieck, kann an der Unterseite ein Kursziel bei 8410 USD ausgemacht werden. Das Kursziel wurde auf Basis der Höhe des Dreiecks ermittelt. In diesem Bereich befindet sich auch die ehemalige Handelspanne von September. Ein Rückprall in diese Zone könnte zunächst zu einer Seitwärtsbewegung zwischen 7700 und 8700 USD führen.

Möchten Sie die Terminologie von Kryptowährungen kennenlernen und herausfinden wie Sie den Bitcoin- Handel beginnen können? Hier erhalten Sie unsere kostenlose Einführung in den Bitcoin-Handel , mit der Sie schnell alle wichtigen Informationen kurz und bündig erhalten.

Bitcoin Chart (4H)

Quelle: IG

Weitere Artikel die Sie zum Bitcoin interessieren könnten: