USD/CAD Kurs: Kanadischer Dollar vor Zinsentscheid

Kanadischer Dollar vor dem BOC Zinsentscheid: Im Rahmen des Lockerungszyklus hat die Bank of Canada bereits einmal die Zinsen gesenkt. Erwartungen waren in Anbetracht einer sich verschlechternden Konjunkturlage an weitere Zinsschritte erhöht, doch im Anschluss an das letzte Meeting ist die Wahrscheinlichkeit wieder geringer geworden.

Keine hohen Erwartungen an die Notenbank

Das Gros der Analysten erwartet keinen Zinsschritt seitens der Bank of Canada. Die Wahrscheinlichkeit ist allerdings erst in den letzten Wochen eingebrochen, was den kanadischen Dollar zur einer der stabilsten Währungen gegen den US Dollar gemacht hat. Das Währungspaar USD/CAD ist im Oktober um 2 % eingebrochen. Auch die Positionierungen an den Futures-Märkten haben nun eine sehr hohes Long-Volumen erreicht. Es könnte daher etwas Potential für eine Erholung geben.

Die Konjunkturdaten haben sich überraschenderweise zuletzt etwas verbessert, insbesondere der Arbeitsmarkt. Da die Bank of Canada zudem weniger zuvor gestrafft hatte, muss sie nun im Rahmen von verringerten Handelsstreit-Risiken weniger lockern als die FED. Der heutige Zinsentscheid könnte daher eventuell nur kurzfristige Impulse liefern. Mehr Impulse dürften von dem FED Zinsentscheid und der Richtung im US Dollar ausgehen. Dennoch, die Bank of Canada war in den letzten beiden Jahren für einige Überraschungen gut. So könnte es durchaus sein, dass der Markt derzeit noch zu hawkish eingestellt ist.

USD/CAD Chartanalyse

Quelle: IG Handelsplattform

Kanadischer Dollar Analyse auf Basis der Charttechnik

Charttechnisch betrachtet hat das Währungspaar USD/CAD eine wichtige Tief-Zone in der Nähe von 1,30 CAD je USD erreicht. Von hier aus besteht eine Chance auf eine größere Erholung. Sollte die Tief-Zone allerdings unterschritten werden, könnte sich ein längerfristiger Abwärtstrend etablieren. Einiges dürfte allerdings vom US Dollar Trend abhängen. Das nächste Erholungsziel könnte bei zirka 1,3150 liegen. Ein Einbruch unter die runde Marke von 1,30 könnte allerdings neue Trend-Ziele in die Abwärtsrichtung. Ein mögliches wäre bei 1,28.

