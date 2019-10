Bitcoin (BTC/USD): Erstes Bollwerk überwunden

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) - Der Broker IG taxiert zur Stunde den BTC/USD auf 9412 US-Dollar. Damit liegt der Bitcoin nach IG Taxe im europäischen Handel rund 0,5 Prozent tiefer als am Vortag. Charttechnisch konnte der Ausbruch aus der kurzfristigen Handelsspanne für bullische Impulse sorgen. Das nächste Bollwerk an der Oberseite ist die psychologische Marke bei 10.000 USD.

Kurzfristige Konsolidierung vor 10.000 USD?

Kurz vor dem mentalen Kursbereich bei 10.000 USD lassen die Bullen ein wenig nach. Der Respekt vor dem Bollwerk an der Oberseite scheint noch zu groß zu sein. Das erste Etappenziel wurde zu Beginn der Woche bereits erreicht.

Der BTCUSD konnte die obere Begrenzung der Handelsspanne bei 8772 USD hinter sich lassen und sorgte für starke Impulse, die den Bitcoin über die 9000 USD hievten. Nun gilt es die Gewinne zu verteidigen.

Das bedeutet, dass die Oberseite der Handelsspanne gegenwärtig als eine kurzfristige Unterstützungszonefungiert. Der Bitcoin Kurs darf diese Marke nicht preisgegeben ansonsten drohen Verluste.

Ein neuer Test der Hochs von Sonntag könnte zu einem zumindest kurzfristigem Intermezzo mit der psychologischen Marke führen. Charttechnisch sind allerdings temporär die Signale noch zu schwach um von einer Rückeroberung der 10.000 USD auszugehen.

Bitcoin Chart (4H)

Quelle: IG

