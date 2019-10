Goldpreis Update: Gold springt über 1500 US-Dollar

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Das Brokerhaus IG taxiert zur Stunde den Goldpreis auf 1505 US-Dollar. Damit liegt der Goldpreis heute rund 0,05 Prozent tiefer als am Vortag. Charttechnisch bleibt der Goldpreis sowohl auf kurzfristiger als auch langfristiger Sicht in einem intakten Aufwärtstrend.

Goldpreis bricht aus bullischer Flagge

In meiner Prognose habe ich bereits auf die auf Wochenbasis sich etablierende bullische Flagge aufmerksam gemacht. Zu Beginn der neuen Handelswoche konnte mit der Übernahme der 1500 USD der Goldpreis einen ersten Ausbruch aus der Flaggenformation wagen.

Gelingt eine nachhaltige Überwindung der Flaggenformation, konnte der Aufwärtstrend weiter Auftrieb erhalten. Das Kursziel auf Basis der Flaggenformation liegt bei 1624 US-Dollar und wird mit einem Ausbruch wahrscheinlicher.

Goldpreis Chart (Wöchentlich)

Quelle: IG

Kurzfristig muss die Handelspanne überwunden werden

Im Vierstundenchart befindet sich der Goldpreis nahe der oberen Handelsspanne bei rund 1513 US-Dollar. Bereits am Freitag testeten die Bullen die Oberseite der Handelsspanne, könnten diese aber nicht überwinden. Gelingt eine nachhaltige Überwindung der Marke, könnten weitere bullische Impulse folgen.

Der RSI konnte bereits Donnerstag die Grenzschwelle bei 48,5 überwinden und sorgte für Impulse, die den Goldpreis über die psychologische Marke von 1500 USD hievten. Solange der RSI kurzfristig oberhalb der Grenzschwelle tendiert, könnte es zu einem Ausbruch aus der Spanne kommen. Ein Fall unterhalb der 1497 US-Dollar würde den neuerlichen Aufwärtsimpuls gefährden.

Gold Chart (15 Min)

Quelle: IG

Twitter: @salahbouhmidi