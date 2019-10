GBP/USD: Der Brexitindikator schlecht hin?

Rohstoffe Update: Gemäß 14:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Silber: 1,34 % Gold: 0,54 % WTI Öl: 0,38 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/1fztOdmtdX

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 96,88 %, während S&P 500 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 78,13 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/62lbtCF51H

I see some positive correlation between #USD and #Gold. Not usual. Be patient. No Advice!! #Forex #Trading

I see some positive correlation between #USD and #Gold. Not usual. I think one has to follow shortly. #Forex #Trading

Better then expected PMIs for the US. #DXY ⬆️ https://t.co/ojW06IrNSf

Aktuell sehen wir, wie die Voltilität zurückgeht und das #GBP steigt. Nun ist es wichtig, das die Trendunterseite bei rund 10,84 % durchbrochen wird. Gelingt dies, könnte auch die bullische Flagge im #GBPUSD weitere Bestätigung finden. https://t.co/8XEH7WOAKV @DavidIusow #fx https://t.co/2jwtMTDl6l

In Kürze:🇺🇸 USD Verkäufe neuer Immobilien (im Vergleich zum Vormonat) (SEP) um 14:00 GMT (15min), Aktuell: N/A Erwartet: -1.4% Vorher: 7.1% https://www.dailyfx.com/deutsch/wirtschaftsdatenkalender#2019-10-24

Der Goldpreis #XAUUSD notiert verdächtig nahe der oberen Konsolidierungs-Trendlinie. Alle warten gespannt auf den Ausbruch nach oben, doch was wenn dieser nicht kommt? #Gold @SalahBouhmidi @CHenke_IG https://t.co/IeyLvjG6lE https://t.co/jFagBbL4Hb