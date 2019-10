Bitcoin bricht massiv ein: Ziel 6.000?

Der Bitcoin Kurs bleibt in seinem kürzlich begonnenen Abwärtstrend und bricht heute impulsartig weiter ein.

Bitcoin Kurs setzt Abwärtstrend fort

Wie bereits in der letzten Analyse angedeutet, befindet sich der Bitcoin Kurs seit kurzer Zeit wieder in einem Abwärtstrend, nach charttechnischen Kriterien. Alle wichtigen gleitenden Durchschnitte wurden unterschritten und auch das längerfristige Konsolidierungsdreieck nach unten verlassen.

Aktuell steuert der Bitcoin Kurs damit die nächste horizontale Unterstützungszone an. Diese wird durch eine Kursspanne zwischen 7.000-7.250 USD repräsentiert. Noch interessanter wird es aber, wenn dieser Support nicht halten kann. Dann bestünde das Risiko eine Einfalls in die Handelsspanne aus dem Jahr 2018, deren Tiefs in etwa bei 6.000 USD lagen. Man kann also aktuell kaum etwas positives zum Bitcoin-Kurs sagen, außer, dass neue Verlaufstiefs eventuell wahrscheinlicher geworden sind.

Sie sind neu im Kryptowährungshandel? Hier erhalten Sie unsere kostenlose Einführung in den Bitcoin-Handel.

Bitcoin Kurs Chartanalyse

Quelle: IG Handelsplattform

Mit den Top-Trading Lektionen, die Sie kostenfrei herunterladen können, erlangen Sie sehr wichtige Skills für den Handel an den Forex-Märkten. Seien Sie immer einen Schritt voraus.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

Weiter Artikel, die Sie zum Thema Bitcoin interessieren könnten, finden Sie unter: