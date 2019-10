GBP/USD Kurs: Britisches Pfund bleibt stabil

GBP/USD Kurs: Das Wochenende ist vorbei und über den Brexit-Deal hat das Parlament dennoch nicht abgestimmt. Allerdings hat PM Johnson einen Antrag auf Verlängerung gestellt. Marktteilnehmer nahmen das anscheinend positiv auf.

Bleiben Sie mit Hilfe unserer kostenfreien Webinare immer auf dem Laufenden, was die aktuellen Entwicklungen an den Märkten angeht. Sie können dabei ebenso mit unseren Analysten in Kontakt treten und Wunschanalysen äußern.

Stabilität im GBP/USD Kurs

Nachdem der GBP/USD Kurs in der vergangenen Woche bereits die runde Marke von 1,32 getestet hat, unternimmt er zu Beginn der aktuellen Woche einen erneuten Anlauf. Eine zumindest verlängerte Brexit-Deadline wird damit von Marktteilnehmern als fast sicher interpretiert. Möglicherweise aber bilden sich so langsam bereits Erwartungen an einen positiven Ausgang der Abstimmung, die normalerweise für den Samstag anstand. Sollte dem Deal in der Abstimmung mit einer Mehrheit zugestimmt werden, sollte ein Anstieg des GBP/USD Kurses auf 1,34 USD je GBP nicht ausgeschlossen werden.

Gehört der GBP zu den Top-Handelsmöglichkeiten in diesem Jahr? Finden Sie es heraus, indem Sie sich die Prognosen unserer Analysten kostenfrei herunterladen.

GBP/USD Kurs auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

Hohe Short-Positionen im Sentiment könnten stützen

Kommt allerdings kein Deal zustande, könnte zunächst ein abrupter Abverkauf stattfinden. Das Gros der Analysten erwartet allerdings nicht, dass der Abverkauf lange andauern wird. Zum einen, weil eine Verlängerung der Deadline bereits unterstützend wirken dürfte und zum anderen die übermäßige Short-Positionierung an den Futures- und Optionsmärkten, trotzt der positiven Erwartungen noch nicht gänzlich abgebaut wurde. Dies bestätigen nicht nur die COT-Daten, sondern auch Daten zum IG Kundensentiment.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link

GBP/USD IG Kundensentiment auf Tagesbasis

Quelle: IG Kundensentiment

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Käuferseite und meint das der Euro Dollar Kurs in Zukunft weiter steigt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, unterhalb der 1,24US-Dollar interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb des Widerstandes bei 1,32 US-Dollar ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.