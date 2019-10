DAX Ausblick: Bullen scheitern an hartnäckigen Widerstandsbereich

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) - Der DAX geht in Frankfurt am Main mit 12.633 Punkte aus dem Handel. Damit setzt der DAX seine gestern begonnene Talfahrt fort und büßt 0,2 Prozent ein.

DAX scheitert an Bouhmidi-Band

Mithilfe meiner volatilitätsbasierenden Bouhmidi-Bänder konnten bereits in vielen Underlyings interessante Setups ausfindig gemacht werden. Am Freitag habe ich auf Basis der Tagesschlusskurse von DAX und VDAX-NEW die erwartete Schwankungsbreite für die nächsten 30 Tage ermittelt.

In den ersten drei Tagen der Woche ging die Volatilität gemessen auf Basis des VDAX-NEW runter und schob zunächst den DAX an. Die temporäre Widerstandszone bei 12.400 Punkte wurde regelrecht überrannt. Doch der rasante Anstieg in Richtung Bouhmidi-Band bei 12.735 Punkte war bereits ein Frühwarnsignal für eine mögliche Gegenbewegung.

Nach der Überwindung des oberen Keltner-Bandes bei 12.661 Punkten lag nur noch das obere Bouhmidi-Band im Weg. In meinen Tweets bei Twitter habe ich in dieser Woche auf die hartnäckige Widerstandszone hingewiesen. Kein nachhaltiger Durchbruch würde eher genutzt werden um nach dem raschen Impuls Gewinne mitzunehmen.

Genau dies war gestern der Fall. Das obere Bouhmidi-Band konnte nicht bezwungen werden. Nach einem kurzen Test der Marke bei 12.735 Punkten ging es rasch gen Süden.

In der nächsten Woche sollte die Veränderung des VDAX-NEW genau beobachtet werden. Sollte der VDAX-NEW seine neuerlichen bullischen Impuls in der nächsten Woche fortsetzen, dürfte die Abwärtsreise erstmal bis rund 12.435 Punkte fortgesetzt werden. Der Bereich um die 12.400 Punkte-Marke stellt temporär den Rückzugsraum der Bullen dar.

DAX Chart auf Tagesbasis

Quelle: Tradingview

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @SalahBouhmidi. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.