Goldpreis Update: Kurzfristig steigt der Abwärtsdruck

IG Sentiment Update: Daten zeigen, dass Ripple Trader überwiegend long positioniert sind, mit 96,52 %, während CAC 40 Trader gegensätzliche Extrempositionen halten, mit 81,77 % Siehe Chart, weitere Details bei DailyFX: https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-sentiment https://t.co/EhKMz45bKk

Rohstoffe Update: Gemäß 10:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Silber: 0,17 % Gold: -0,27 % WTI Öl: -0,45 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/Ga8ANGBd6u

#BrexitDeal scheint voerst besiegelt. #GBPUSD durchbricht die 1,29. Jetzt muss das britische Parlament ran. Es bleibt spannend. #GBP #Brexit @SalahBouhmidi @CHenke_IG https://t.co/tIQIvkVcn6

RT @JunckerEU: 🇪🇺🤝🇬🇧 Where there is a will, there is a #deal - we have one! It’s a fair and balanced agreement for the EU and the UK and it…

Forex Update: Gemäß 10:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: 🇦🇺AUD: 1,01 % 🇬🇧GBP: 0,70 % 🇳🇿NZD: 0,58 % 🇨🇭CHF: 0,27 % 🇨🇦CAD: 0,25 % 🇯🇵JPY: -0,06 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#currencies https://t.co/ISrwnBGCes

#DAX: das obere #Bouhmidi-Band wird aktuell durchbrochen. Nun wird es spannend ein Durchbruch dürfte den #DAX30 weiter Auftrieb geben. Der Wochenschlusskurs wird diese Woche wichtig! @DavidIusow @de_tradingview @CHenke_IG #Aktien https://t.co/3c6ceFFfgI

Keine positiven Signale kamen in dieser Woche von Seiten der US Rohölbestände. Der API Bericht zeigte einen starken Aufbau über den Erwartungen per letzte Woche. #crudeoilsupply #crudeoil #WTI #Oil #OOTT @SalahBouhmidi @CHenke_IG https://t.co/CHGOrYhCUo https://t.co/oaVSosW7RH

Indizes Update: Gemäß 10:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: Dax 30: 0,72 % S&P 500: 0,44 % CAC 40: 0,37 % Dow Jones: 0,33 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/Vb4f4SxZDM

#Gold: Der Goldpreis steckt seit August in einer kleinen Konsolidierung mit tieferen Hochs. Charttechnisch bleibt jedoch der übergeordnete Aufwärtstrend aktiv. Erfahren Sie mehr über meine kurzfristige Sicht: https://t.co/VFvNv0T4Hb #XAUUSD #Commodities @DavidIusow @CHenke_IG https://t.co/pQa01kISwH