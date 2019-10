Ethereum (ETH/USD): Interessanter Ausbruchsversuch

(DailyFX.de – Amsterdam) - Der Broker IG taxiert zur Stunde den Ethereum Kurs auf 173,26 US-Dollar. Damit liegt am Nachmittag Ether knapp 3,2 Prozent tiefer als am Vortag. Auch die digitale Leitwährung Bitcoin ist derzeit am schwächeln und dürfte auch andere Kryptowährungen belastet haben.

Bruch mit RSI und Trendlinie

Im Tageschart beobachten wir momentan einen interessanten kurzfristigen Ausbruchsversuch. Die Bären versuchen die kurzfristigen Aufwärtstrend von Ende September zu verletzen. Die Trendunterseite wird auf Tagesbasis getestet. Sollte es zu einem erfolgreichen Ausbruch kommen und der RSI nachhaltig die Grenzschwelle bei 48,5 preisgeben, dürften weitere Verkaufssignale folgen. Als nächstes könnte dabei die Unterseite der Handelsspanne bei 163 USD angepeilt werden.

61,80-%-Retracement im Visier

Das 61,80-%-Retracement bei 177,81 USD scheint momentan zu einem Dreh- und Angelpunkt zu avancieren. Der kurzfristige Ausflug oberhalb des Retracement verdeutlicht die Skepsis der Bullen. Gelingt eine nachhaltige Preisgabe auf Schlusskursbasis könnte sich das Abwärtstempo in Richtung untere Begrenzung der Handelsspanne erhöhen.

Der Abwärtstrend wird bedrohlich wenn die Indizien für eine Fortsetzung sich erhöhen. Es reicht nicht nur der Ausbruch aus der Handelsspanne, viel mehr muss das untere Keltner-Band bei 159,70 USD durchbrochen werden.

Ethereum Chart (Täglich)

Quelle: IG