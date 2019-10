EUR/TRY: Türkische Lira folgt gewohntem Muster

An einer charttechnisch wichtigen Kurszone drehte das Währungspaar EUR/TRY zu Beginn des Monats. Damit ist die langfristige Konsolidierung der Lira gegen den Euro auf niedrigem Niveau weiterhin intakt.

Wollen Sie wissen wie die Stimmung der Anleger aktuell bei Aktien ist? Klicken Sie hier um das IG Sentiment kostenfrei zu erhalten.

Erwartungen bisher nicht bestätigt

Positiv nahmen Marktteilnehmer zuletzt die geplanten Fiskal-Maßnahmen der türkischen Regierung auf. Gleichzeitig fiel der Euro gegen einige Währungen im Anschluss des September EZB Meetings. Doch mehr als nur Erwartungen an eine konjunkturelle Verbesserung in der Türkei sind es aktuell nicht. Dies zeigten Daten in dieser Woche zum Arbeitsmarkt sowie die angekündigten Sanktionen seitens den USA. Auch der Euro tendiert seit Anfang Oktober wieder zur Stabilität.

Bleiben Sie mit Hilfe unserer kostenfreien Webinare immer auf dem Laufenden, was die aktuellen Entwicklungen an den Märkten angeht. Sie können dabei ebenso mit unseren Analysten in Kontakt treten und Wunschanalysen äußern.

Die obere Trendlinie im Visier

Damit ist die Short-Richtung im EUR/TRY Kurs aktuell wohl kaum zu favorisieren. Denn auch wenn der Euro wieder zur Schwäche tendieren sollte, dürfte es von der Lira-Seite derzeit nur wenig Gründe geben, warum Marktteilnehmer beginnen würden diese zu kaufen. Charttechnisch betrachtet, steuert das Währungspaar derzeit unter einem beschleunigten Momentum die obere Konsolidierungstrendlinie an. Die gleitenden Durchschnitte wurden ebenfalls bereits überschritten. Ein Ausbruch über 6,65 TRY je Euro könnte das Ende der Konsolidierung bedeuten und den weiteren Kursverfall der Lira.

Gehört die türkische Lira zu den Top-Handelsmöglichkeiten in diesem Jahr? Finden Sie es heraus, indem Sie sich die Prognosen unserer Analysten kostenfrei herunterladen.

EUR/TRY Chartanalyse auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelplattform

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.