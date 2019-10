Der Ölpreis fällt wieder

Der ÖlpreisWTI und auch Brent geben seit Montag wieder nach. Es konnte bisher hinsichtlich des anscheinend erzielten Mini-Deals keine Klarheit geschaffen werden. Zudem wollen die Chinesen vor dem Unterzeichnen ein erneutes Mal Gespräche führen. Stark gefallene Importe nach China per September verbessern das Bild ebenso wenig. US Bestände im Fokus.

Der Mini-Deal bringt es nicht

Der verbal angekündigte Mini-Deal zwischen den USA und China konnte anscheinend noch nicht zum Abschluss gebracht werden. Die Chinesen wollen noch mal nachverhandeln, bevor etwas unterzeichnet wird. Dies trübt das Bild einer sich eventuell verbessernden Konjunktur und schürt die bereits bestehenden Nachfragesorgen. Aufgrund des Mini-Deals konnte sich der Ölpreis zuletzt etwas stabilisieren.

In der vergangenen Woche hat die IEA im Rahmen des Monatsberichts erneut die Prognosen gesenkt. Gleichzeitig kamen Handelsbilanzdaten aus China, was die Importe angeht, schwach rein. Diese sind per September um mehr als 8,5 % rückläufig gewesen. Erwartet wurde ein Rückgang von 5 %. Die Grafik unten macht deutlich, dass Importe nach China sich seit Anfang des Jahres auf dem Rückzug sind.

Gehört der Ölpreis zu den Top-Handelsmöglichkeiten in diesem Jahr? Finden Sie es heraus, indem Sie sich die Prognosen unserer Analysten kostenfrei herunterladen.

China Importe in USD

Quelle. DailyFX Research, NBS China

Langfristige Konsolidierung bleibt intakt

Auf charttechnischer Basis konnte der Ölpreis WTI damit die wichtigen gleitenden Durchschnitte und die abfallende Trendlinie noch nicht überwunden. Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt verläuft derzeit bei knapp über 57 USD je Barrel. Kurse oberhalb von 57,50 USD je Barrel könnten damit den Beginn eines neuen Trends signalisieren. Nach unten hin dürfte die Kurszone bei 50 USD je Barrel weiterhin die wichtige darstellen.

Mit den Top-Trading Lektionen, die Sie kostenfrei herunterladen können, erlangen Sie sehr wichtige Skills für den Handel an den Forex-Märkten. Seien Sie immer einen Schritt voraus.

Ölpreis WTI Chartanalyse

Quelle: IG Handelsplattform

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Ölpreis WTI in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle oberhalb den Widerstandszonen über 57,50 USD interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen unterhalb von 50 USD je Barrel im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel, unter anderem, zeitnah Trading-Ideen kommentiert.

Weitere Artikel, die Sie zum Ölpreis aktuell interessieren könnten: