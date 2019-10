Ölpreis Brent stabilisiert sich mit positiver Stimmung

Der Ölpreis Brent kann sich von den letzten Tiefs weiter lösen. Unterstützend wirkt zum einen eine positive Stimmung an den Aktienmärkten, die wiederum von Erwartungen an einen Deal zwischen den USA und China ausgeht. Gleichzeitig gab es ein steigendes Konfliktrisiko im nahen Osten. Ein iranischer Öltanker wurde anscheinend von Terroristen angegriffen.

Ölpreis stabilisiert sich wieder

Das wichtige Tief im Bereich 55 USD je Fass konnten die Bullen bereits in der vergangenen Woche verteidigen. Und das trotz der erneut gestiegenen US Bestände sowie weiterhin kaum positiven Prognosen der IEA und OPEC im Rahmen der Monatsberichte. Dies dürfte allerdings für Marktteilnehmer nicht neu sein und die US Bestände befinden sich, trotz dem Anstieg per letzte Woche, noch unterhalb dem Fünf-Jahre-Durchschnitt.

Die aktuell stützenden Kräfte könnten mehr von Seiten der Handelsgespräche zwischen den USA und China kommen. Hier hat sich, schaut man sich die Aktienmarktentwicklung an, eine positive Stimmung in den letzten beiden Tagen etabliert. Ob sie nachhaltig ist, bleibt abzuwarten.

Leicht unterstützend dürfte auch der jüngste Angriff auf einen iranischen Öltanker gewesen sein. Damit erwächst weiteres Konfliktpotential, was jedoch zum gegebenen Zeitpunkt womöglich nur wenig Relevanz haben dürfte. Die Ermittlungen dauern an. Auch ist nicht sicher, wie schwer der Angriff war. Einige Beobachter sind gar skeptisch, dass es zu einem großen Schaden gekommen ist.

Ölpreis Brent Chartanalyse

In der Chartanalyse zum Ölpreis Brent sehen wir mehrere mögliche Widerstände. Zunächst einmal sollte nun die abfallende Trendlinie überwunden werden. Dann kann es in Richtung des gleitenden 100-Tage-Durchscnitts gehen, der aktuell mit der horizontalen Widerstandszone bei 62 USD je Fass verläuft. Darüber stellt der 200-Tage-Durchschnitt einen Widerstand dar. Sollte dieser überwunden werden, bestünde eventuell Upside-Potential bis zirka 67 USD je Fass.

Ölpreis Brent

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Ölpreis Brent in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle oberhalb den Widerstandszonen über 67 USD interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen unterhalb von 55 USD je Barrel im Blick behalten.

