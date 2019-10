Bitcoin (BTC/USD): Kommt nun der Ausbruch?

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert zur Stunde den BTC/USD auf 8622 US-Dollar. Damit liegt der Bitcoin im europäischen Handel rund 0,5 Prozent höher. Charttechnisch steht die digitale Münze vor einem Ausbruch aus der vorliegenden Preisspanne. Ein erfolgreicher Durchbruch könnte den Abwärtstrend kurzfristig stoppen. Gelingt dies nicht dürfte der Abwärtstrend sich kurzfristig weiter fortsetzen.

Handelsspanne könnte Impulse auslösen

Charttechnisch bewegt sich der Bitcoin Kurs seit Ende September in einer Preisspanne zwischen 7710 USD und 8620 USD. Eine Ausbruch an der Unterseite würde den neuerlichen Abwärtstrend bestätigen. Bei einem tatsächlichen Ausbruch an der Unterseite, könnte ein neues Kursziel aktiviert werden. Das Kursziel wurde mit Hilfe der Preisspannenhöhe ermittelt und liegt bei 6850 USD.

Allerdings scheint der Kurs die Reise gen Norden vorzubereiten. Derzeit versuchen die Bullen die Oberseite der Handelsspanne zu durchbrechen. Eine erfolgreiche Überwindung des gegenwärtigen Widerstandsbereich bei 8618 US-Dollar dürfte temporär für bullische Impulse sorgen.

BTCUSD Chart (4H)

Quelle: IG

