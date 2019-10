Ölpreis WTI Analyse: US Bestände steigen wieder

Der ÖlpreisWTI hat zuletzt ein drittes Mal eine wichtige Kurszone getestet. Die Bullen konnten diese allerdings vorerst verteidigen. US Bestände sind zuletzt wieder angestiegen. Noch befinden sich diese unter dem Fünf-Jahre-Durchschnitt.

US Bestände steigen unter dem Fünf-Jahre-Durchschnitt

Infolge der negativen Konjunkturdaten und den damit bestätigten Erwartungen an eine fallende Nachfrage in den kommenden Monaten, bleibt der Ölpreis vorerst belastet. Zudem ist es seitens den USA rund um die Iran-Sanktionen etwas leiser geworden, was womöglich nicht ungewollt ist. Als zusätzlicher Belastungsfaktor sind zuletzt die US Bestände dazu gekommen. Gemäß dem EIA sind diese per vorletzte Woche erstmals seit mehreren Wochen wieder deutlich über den Erwartungen gestiegen.

Dennoch, die Bestände bleiben bisher noch unterhalb des Fünf-Jahre-Durchschnitts. Sofern dies der Fall ist, dürften diese mittelfristig eher ein stützender Faktor bleiben. Seitens der OPEC-Kürzungen hatte Saudi-Arabien, erwartungsgemäß, aufgrund des Anschlags auf die Raffinerie, vor einigen Wochen die Compliance bei den Kürzungen etwas gesenkt, wobei diese immer noch über 130 % liegt.

Gehört der Ölpreis zu den Top-Handelsmöglichkeiten in diesem Jahr? Finden Sie es heraus, indem Sie sich die Prognosen unserer Analysten kostenfrei herunterladen.

EIA Rohölbestände ohne SPR (gesetzliche Spezialreserven)

Quelle: IG Handelsplattform

Bullen retten Ölpreis WTI vor weiterem Kursverfall

Der Ölpreis dürfte kurzfristig wahrscheinlich, wie auch der Aktienmarkt, auf News hinsichtlich des Handelsstreits reagieren. US Bestände könnten kurzfristig belasten oder stützen, je nachdem wie sie in den nächsten Wochen ausfallen. Nachfragesorgen bleiben mit die wichtigsten langfristigen Faktoren. Rein charttechnisch betrachtet, konnten die Bullen zuletzt im Ölpreis WTI die wichtige Kurszone bei 51 USD je Barrel verteidigen und den kurzfristigen gleitenden 12-Tage-Durchschnitt testen. Ein Überwinden wäre positiv für die Nachhaltigkeit der Erholung, wobei auch dann der aktuelle, langfristige Konsolidierungstrend noch nicht beendet wäre.

Mit den Top-Trading Lektionen, die Sie kostenfrei herunterladen können, erlangen Sie sehr wichtige Skills für den Handel an den Forex-Märkten. Seien Sie immer einen Schritt voraus.

Ölpreis WTI Chartanalyse

Quelle: IG Handelsplattform

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Ölpreis WTI in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle oberhalb den Widerstandszonen über 55 USD interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen unterhalb von 50 USD je Barrel im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel, unter anderem, zeitnah Trading-Ideen kommentiert.

Weitere Artikel, die Sie zum Ölpreis aktuell interessieren könnten: