Goldpreis Analyse: Noch haben die Bullen das Sagen

Der infolge negativer US-Daten erfolgte, kurzfristige Einbruch im US Dollar in der vergangenen Woche, stützte den Goldpreis. Dieser erreichte die obere Trendlinie des Korrekturtrends, konnte diese aber bisher nicht überwinden. Weitere Impulse dürften in dieser Woche folgen.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link

Bullische Flagge formiert sich

Ein bullische Flagge scheint sich im Goldpreis zu formieren. Mit einem abrupt gefallenen US Dollar in der vergangenen Woche, konnte der Goldpreis den oberen Rand der Flagge zwar testen, doch diesen vorerst nicht überwinden. Zum Ende der letzten Woche und zu Begin der aktuellen gewinnt der US Dollar wieder an Wert. Damit bleibt auch der Goldpreis vorerst in der Flagge konsolidierend gefangen. Im Bereich zwischen 1.445-1.450 USD je Feinunze befindet sich eine weitere Kreuzunterstützung, in der auch der gleitende 200-Tage-Durchschnitt verläuft. Nach unten sollte dieser Kurszone besondere Beachtung geschenkt werden. Marktteilnehmer dürften in Anbetracht der aktuellen Lage auf weitere Impulse warten.

Diese werden im Laufe der Woche kommen, denn es stehen mehrere wichtige Ereignisse an, wie etwa die Verhandlungen zwischen China und den USA (Ende der Woche) sowie einige Reden von FED und FOMC Mitgliedern. Die Wahrscheinlichkeit eines weiteren FED-Zinsschrittes in diesem Monat ist nun auf über 70 % gestiegen. Die jüngste Stabilität im US Dollar könnte daher mehr von Seiten der übrigen Währungen kommen. Im US Dollar scheinen die Zinsschritte aber noch nicht eingepreist. Das birgt ein Ausbruchrisiko für den Goldpreis, sollte der US Dollar früher oder später deutliche Einbußen verzeichnen. Auch die Brexit-Verhandlungen werden in dieser Woche andauern und mit hoher Wahrscheinlichkeit weiterhin ein Marktrisiko darstellen.

Gehört Gold zu den Top-Handelsmöglichkeiten in diesem Jahr? Finden Sie es heraus, indem Sie sich die Prognosen unserer Analysten kostenfrei herunterladen.

Goldpreis Chartanalyse

Quelle: IG Handelsplattform

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Goldpreis in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 1.600 USD interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 1.400 USD je Feinunze im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

Weiterführende Artikel zur Goldpreis Prognose, die Sie interessieren könnten: