DAX Ausblick: Schlechte Stimmung in der US-Industrie belastet

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Handelsstreit hinterlässt vermehrt seine Spuren in der Realwirtschaft. Die überraschend schlechte Stimmung der Einkaufsmanager in der US-Industrie löste bereits gestern ein Beben an den Märkten aus.

Einkaufsmanagerindex der Industrie fällt auf tiefsten Stand seit 2009

Im asiatischen Handel wurde auch der Nikkei in Mitleidenschaft gezogen. Der Einkaufsmanagerindex fiel auf den tiefsten Stand seit der Finanzkrise von 2009. Der Broker IG taxiert zur Stunde vorbörslich den deutschen Leitindex auf 12.244 Punkte. Damit liegt das deutsche Börsenbarometer kurz vor Handelsbeginn tiefer.

An den Optionsmärkten könnte die gestrige Nachricht zu Verwerfungen geführt haben. Für heute erwarten wir eine erhöhte implizite Volatilität (VDAX-New) zumindest zu Beginn des Handels. Dies könnte zunächst zu weiteren Kursrückgängen beitragen.

An der Unterseite wird der DAX durch die Pivotunterstützung bei 12.172 Punkte gestützt. Der DAX-Chart spiegelt weiter die aktuellRisiken wider. Brexit, US-Handelszölleund globale Rezessionsgefahr. Die heutige Handelsspanne lässt sich zwischen 12.408 und 12.131 Zählern einordnen.

DAX Chart (Täglich)

Quelle: IG

