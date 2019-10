Bitcoin (BTC/USD): BTC kommt nicht aus dem Quark

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert zur Stunde den BTC/USD auf 8234 US-Dollar. Damit liegt der Bitcoin heute rund 1,45 Prozent tiefer als am Vortag. Charttechnisch bleibt die Tendenz im Bitcoin bärisch.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link.

RSI tendiert weiter südwärts

Auch der Oszillator deutet auf eine weitere Abwärtsreise hin. Der RSI konnte in dieser Woche nicht die 48.5er-Marke überwinden und könnte im weiteren Verlauf für weiteren Abwärtsdruck sorgen. Wie bereits in dieser Woche berichtet, erwarte ich für die nächsten Tage eine Seitwärtsbewegung um das zuvor erreichte zweite Kursziel bei rund 8035 USD. Bislang konnte der Bitcoin Kurs diesen Bereich und den Widerstandsbereich bei 8521 US-Dollar nicht durchbrechen.

Ein weiteres Abrutschen unterhalb des ehemaligen Kursziel bei 8035 USD dürfte den Abwärtstrend beschleunigen. Dabei könnte die Reise sich kurzfristig bis 7525 US-Dollar ausstrecken.

Für eine Fortsetzung des übergeordneten Aufwärtstrend müssen allerdings der Widerstandsbereich bei 8496 USD sowie die RSI Grenzschwelle bei 48,5 nachhaltig auf Schlusskursbasis überwunden werden. An der Unterseite hingegen könnte die Talfahrt beschleunigt werden, wenn der Support bei 7525 USD bricht.

Möchten Sie die Terminologie von Kryptowährungen kennenlernen und herausfinden wie Sie den Bitcoin- Handel beginnen können? Hier erhalten Sie unsere kostenlose Einführung in den Bitcoin-Handel , mit der Sie schnell alle wichtigen Informationen kurz und bündig erhalten.

BTCUSD Chart (4H)

Quelle: IG

BTC Sentiment bleibt bärisch

Kundendaten zeigen, dass 84,70 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 5,54 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,39 % niedriger als gestern und 6,59 % höher im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,74 % niedriger ist als gestern und 7,23 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche.

Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der Bitcoin Kurs fallen könnte. Trader sind mehr netto-long als gestern und letzte Woche und die Kombination aus aktueller Sentiment-Positionierung und den Veränderungen lässt unseren konträren Bitcoin-Bias stärker bärisch werden.

Quelle: DailyFX

Mit den Top-Trading Lektionen, die Sie kostenfrei herunterladen können, erlangen Sie sehr wichtige Skills für den Handel an den Forex-Märkten. Seien Sie immer einen Schritt voraus.

@salahbouhmidi