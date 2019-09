Goldpreis: US Dollar Ausbruch koennte belasten

Der wichtigste Stützungsfaktor für den Goldpreis dürfte derzeit das erhöhte Markt- und Rezessionsrisiko bleiben. Der feste US Dollar hingegen zeigt sich als Belastungsfaktor.

US Dollar steuert letztes Hoch an

Der US Dollar Index steuert zu Beginn der Woche das letzte Verlaufshoch an und stellt sich damit als ein Belastungsfaktor für den Goldpreis dar. Wie wir bereits im Wochenausblick vom Freitag angedeutet haben, könnte der Goldpreis ein Hoch in Form einer Schulter-Kopf-Schulter Formation ausbilden. Mit dem Anstieg im US Dollar testet der Goldpreis derzeit auch die wichtige Kreuzunterstützung bei zirka 1.280 USD je Feinunze an.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link

Goldpreis Chartanalyse

Quelle: IG Handelsplattform

US Dollar Index könnte vor einem Ausbruch stehen

Der US Dollar Index auf Wochenbasis macht deutlich, dass ein technischer Ausbruch aus dem aufwärts gerichteten Trendkanal bevorstehen könnte. Sollte der Ausbruch tatsächlich gelingen, dürfte die runde Marke von 100 Pkt. als Ziel valide werden. Ein möglicher Grund für den Anstieg könnte in der geldpolitischen Divergenz. Während die EZB demnächst ein QE beginnt, bleibt die FED hinter den dovishen Erwartungen der Marktteilnehmer zurück.

Gehört Gold zu den Top-Handelsmöglichkeiten in diesem Jahr? Finden Sie es heraus, indem Sie sich die Prognosen unserer Analysten kostenfrei herunterladen.

US Dollar Index Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Verkäuferseite und meint, dass der Goldpreis in Zukunft fällt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, oberhalb der Widerstandszone bei 1.600 USD interessant werden. Bullisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise Knock-Out-Schwellen unterhalb von 1.400 USD je Feinunze im Blick behalten.

Wollen Sie mehr zu den neuen Produkten erfahren? In unserem neuen eBook können Sie sich mit diesen vertraut machen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.

Weiterführende Artikel zur Goldpreis Prognose, die Sie interessieren könnten: