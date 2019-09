Euro Schweizer Franken (EUR/CHF) testet die 1,08

Euro / Schweizer Franken: Die letzten Verlaufstiefs werden aktuell im Währungspaar EUR/CHG getestet, größtenteils auf Basis eines generell schwächen Euros. Dieser gibt aktuell gegen mehrere Währungen nach.

Die runde Marke von 1,08 im Visier

Der Euro Schweizer Franken testet aktuell die letzten Verlaufstiefs. Zuletzt erholte sich das Währungspaar zwar leicht, doch nachdem die EZB weiterhin lockern möchte, die SNB gleichzeitig keine Aussagen bezüglich weiterer Lockerungen tätigte, bleibt der Abwärtstrend des Euro vorerst intakt. Vor den letzten Verlaufstiefs sowie knapp darunter mit der runden Marke von 1,08 CHF je Euro, notiert das Währungspaar vor einer wichtigen, technischen Unterstützungszone.

Sollte diese unterschritten werden, könnte der nächste Abwärtsschub aktiviert werden. Mögliches Downside-Potential wäre, auf rein charttechnischer Basis, bis knapp über 1,07 CHF je Euro denkbar. In diesem Bereich wäre der Aufwärtstrend des Devisenpaares aus dem Jahr 2017 vollständig korrigiert worden. Spätestens dann sollte man wahrscheinlich mit einer etwas größeren Intervention seitens der Notenbank, SNB, rechnen. Entweder in Form von dovishen Aussagen oder direkt über den FX-Markt.

Euro / Schweizer Franken Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

