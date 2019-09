Darum steuert der Euro Dollar (EUR/USD) die 1,09 an

Euro Dollar: Der EUR/USD Kurs bleibt weiterhin belastet. Die letzten Verlaufstiefs werden derzeit ein erneutes Mal getestet und die Kursdynamik spricht für einen Durchbruch nach unten. Der feste US Dollar scheint auf Basis positiver News zu belasten.

Euro Dollar testet die letzten Tiefs

Der Euro Dollar Kurs bricht in diesen Tagen weiter ein und könnte die runde Marke von 1,09 USD je Euro ansteuern oder sogar unterschreiten. Ein fester US Dollar sowie ein steigendes No-Deal Brexit-Risiko könnten zu den hauptsächlichen Belastungsfaktoren in dieser Woche gehören. Zusätzlich zu den bereits eher negativen, harten Konjunkturdaten vom Anfang der Woche. Damit scheint die aktuelle Einschätzung vorerst einzutreffen.

In der Analyse „EUR/USD: Darum könnte der Euro belastet bleiben“ gingen wir davon aus, dass die konjunkturelle Divergenz nun eventuell in den Fokus rücken könnte. Und hier sieht es zwar so aus, als würden in den USA ebenfalls so langsam die Daten ins Negative drehen, doch die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich schneller verbessern als die EU-Daten, ist derzeit höher. Gleichzeitig steht nun auch wieder das Risiko des No-Deal Brexits auf der Agenda.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link

Euro Dollar Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

Gehört der Euro zu den Top-Handelsmöglichkeiten in diesem Jahr? Finden Sie es heraus, indem Sie sich die Prognosen unserer Analysten kostenfrei herunterladen.

UMSETZUNGSMÖGLICHKEITEN MIT IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Käuferseite und meint das der Euro Dollar Kurs in Zukunft weiter steigt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, unterhalb der 1,0900 US-Dollar interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb des Widerstandes bei 1,1100 US-Dollar ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

Meinen Twitter-Channel finden Sie unter @DavidIusow. Dort werden neben der Veröffentlichung der Artikel Trading-Ideen und relevante Ereignisse zeitnah kommentiert.