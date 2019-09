Ölpreis (Brent, WTI): US Bestände und Saudi-Produktion

Der Ölpreis Brent verliert weiterhin an Wert. Auch der Preis für ein Barrel Öl der Sorte WTI folgt. Die Gründe sind offensichtlich. Das erhöhte Markt- und Rezessionsrisiko lässt Erwartungen an einen ausbalancierten Markt schwinden. Gleichzeitig sind US Bestände die zweite Woche infolge gefallen.

US Bestände fallen, Daten verschlechtern sich

Der API Bericht verzeichnete die zweite Woche infolge einen Aufbau der US Bestände. Auch der EIA Bericht folgte mit einem erneuten Aufbau. Wegen eines Sturms sind allerdings einige Raffinerien von einer geringeren Produktion betroffen und fragten weniger nach. Insofern könnte es sich dabei noch um keine echte Trendwende handeln. Die anderen Faktoren, Konjunkturdaten und Handelsstreit, deuten allerdings darauf hin, dass sich das Angebot-Nachfrage-Verhältnis eventuell nicht so schnell weiter ausbalancieren lässt. Sofern sich Daten zunehmend verschlechtern und der Handelsstreit keine Besserung signalisiert, dürften Erwartungen verhalten bleiben.

OPEC + Compliance gefährdet?

Der zuletzt stützende Faktor Saudi-Arabien, könnte vorerst eine gegenteilige Wirkung haben, denn das Land dürfte nun zunächst mehr produzieren, um die Lager wieder aufzufüllen. Diese werden aktuell zwecks Kompensation des fehlenden Angebotes, aufgrund der Drohnen-Attacke, geleert. Damit könnte eine steigende Produktion, auf den ersten Blick, ein höheres Angebot signalisieren und Befürchtungen daran wecken, dass die Compliance bei den OPEC + Kürzungen in naher Zukunft geringer ausfällt.

Dies ist kein unwichtiger Aspekt, denn bereits zuvor gingen viele Analysten davon aus, dass die Kürzungen nicht ausreichen werden, um eine längerfristige Balance zwischen dem Angebot und der Nachfrage zu finden. Und je näher das Jahresende kommt, umso mehr werden diese Befürchtungen, zumal die die Nachfrageprognosen für das kommende Jahr noch niedriger ausfallen. Charttechnisch betrachtet liegt eine wichtige Unterstützung bei 59 USD je Fass, siehe Chart unten.

Ölpreis Brent Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

