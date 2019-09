Bitcoin Kurs: Kryptowährungen brechen ein

Bitcoin Kurs: Der Broker IG taxiert den Bitcoin Kurs aktuell bei 8.352 USD. Damit hat der Kurs nun so gut wie alle wichtigen, charttechnischen Unterstützungen auf Tagesbasis unterschritten. Mögliche fundamentale Gründe sind schwer auszumachen. Vor einige Tagen ist die sogenannte Hash-Rate massiv eingebrochen. Der Handelsstart an der BAKKT Börse gestaltete sich eher spärlich.

Flucht aus Risiko-Assets drückt auch Bitcoin Kurs

Abgabedruck quer durch die Kurs der Kryptowährungen findet derzeit statt. Die harsche Korrekturdynamik in den Risiko-Assets dürften auch bei Kryptowährungen eine Rolle spielen. Im Falle des Bitcoin Kurses kommt der Bruch relevanter charttechnischer Kurszonen hinzu. Der Bitcoin Kurs fluktuierte seit einiger Zeit innerhalb des zulaufenden Dreiecks, musste diese jedoch in dieser Woche nach unten verlassen. Dazu gehört unter anderem auch der gleitenden 200-Tage-Durchschnitt.

Bitcoin Kurs Chart auf Tagesbasis

Quelle: TradingView, BTCUSD

Hash-Rate bricht ein, BAKKT Future startet verhalten

Die negativen News haben in dieser Woche ein Stelldichein. Diese betreffen nicht nur die übrigen Risiko-Assets wie Aktien, sondern auch Kryptowährungen. So ist die sogenannte Hash-Rate vor einigen Tagen massiv eingebrochen, nachdem sie zuvor noch ein neues Allzeithoch erreichte. Die Hash-Rate gibt die Anzahl der produzieren Hashs an. Je höher diese ist, umso größer ist der Wettbewerb unter den Minern. Anhänger von Kryptowährungen argumentieren, dass eine steigende Hash-Rate positiv mit dem Bitcoin Kurs korreliert.

Zu Beginn der aktuellen Woche startete der Handel des Bitcoin Futures an der BAKKT Börse. Der Start eines Futures hat in der jüngsten Vergangenheit fallende Kurse nach sich gezogen. Möglicherweise ein zusätzlich belastender Faktor für den Bitcoin Kurs. Der BAKKT-Future unterscheidet sich grundsätzlich von den vor einiger Zeit eingeführten Futures an den US Terminbörsen. Auch dies könnte ein Faktor sein, der den Kurs des Underlyings beeinflusst.

