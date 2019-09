EUR/CHF: Schweizer Franken bleibt robust

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert zur Stunde den EUR/CHF auf 1,0887 Schweizer Franken. Damit liegt der Euro heute leicht im Plus. Die anfänglichen Euro Gewinne aus der asiatischen Session sind fast wieder aufgefressen. Aktuell scheint jeder Angriffsversuch des Euro vom Franken im Keim erstsickt zu werden.

Wichtige Gesprächspunkte:

Avanciert der Dollar zum sicheren Hafen?

Unteres Keltner-Band im Visier der Bären

Avanciert der Dollar zum sicheren Hafen?

Dieses Jahr spielt der Handelsstreit zwischen den USA und China, Geopolitische Risiken und die expansive Geldpolitik der wichtigsten Notenbanken eine große Rolle an den Devisenmärkten.

In solchen riskanten Zeiten war und sind historisch sichere Häfen, wie der Schweizer Franken, Japanischer Yen und Edelmetalle wie Gold sehr gefragt. Der Schweizer Franken konnte wie unten in der Grafik zu sehen durchaus seinen Charakter als Sicheren Hafen ausspielen.

Auffällig jedoch ist die Dollar-Stärke in diesem Jahr. Der Greenback konnte eher weiter aufwerten statt vom Franken belastet zu werden. Gegenüber dem Goldpreis konnte der Dollar hingegen nicht hinzugewinnen. Zeitweise korreliert sogar der Dollar positiv mit dem Goldpreis.

Die aktuellen Veränderungen zeigen, dass der US-Dollar durchaus auch in Krisenzeiten als ein sicherer Hafen fungiert. Schließlich ist und bleibt der US-Dollar die Weltleitwährung und kann in Krisenzeiten ebenfalls stark nachgefragt sein.

Quelle: DailyFX Research

Unteres Keltner-Band im Visier der Bären

In der Nacht auf Dienstag konnte der Euro sich leicht erholen. Aktuell scheint der Euro jedoch seine Gewinne wieder abzugeben. Charttechnisch testet das Devisenpaar auf Vierstundenbasis das untere Keltner-Band bei 1,0877 Schweizer Franken. Ein nachhaltiger Durchbruch an der Unterseite, könnte den neuerlichen Aufwärtstrend von September ernsthaft in Gefahr bringen. Zusätzlich lastet der RSI auf den Schweizer Franken. Der Oszillator brach in der Nacht unterhalb der 48,5er-Marke und stärkte die Bären. Sollte im weiteren Verlauf auch der Unterstützungsbereich bei 1,0882 Franken brechen, könnte die 1,08 CHF unter Druck geraten.

EUR/CHF Chart (4H)

Quelle: IG

