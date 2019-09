Silberpreis: Wachstumssorgen stützen Edelmetall

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert zur Stunde den Silberpreis auf 18,41 US-Dollar. Damit liegt das Edelmetall am Mittag rund 2,5 Prozent höher. Schwache Fundamentaldaten aus dem Euroraum sorgen für weitere Skepsis an den Märkten und schieben Silber und Gold an. Der Silberpreis bleibt sowohl aus charttechnischer als auch fundamentaler Sicht weiter bullisch. Unser genanntes Kursziel bleibt daher valide.

Wichtige Gesprächspunkte:

Deutscher Einkaufmanagerindex schlechter als erwartet

Weitere bullische Impulse in den Startlöchern

Deutscher Einkaufmanagerindex schlechter als erwartet

Der Einkaufsmanagerindex für Deutschland ist im September überraschend um mehr als zwei Prozentpunkte gesunken. Analysten hatten zuvor noch mit einem leichten Anstieg gerechnet. Die Umfrage werten waren so schlecht wie seit zehn Jahren nicht mehr. Der Handelskonflikt und die Sackgassenpolitik der Notenbanken kommen mehr und mehr in der Realwirtschaft an.

Silberpreis startet neuen Impuls

Der Silberpreis kann gegenwärtig von der Unsicherheit profitieren. Der Aufwärtstrend bleibt intakt und setzt weitere Akzente. Unser erstes Kursziel bei 16 US-Dollar konnte bereits im August erreicht werden. Das nicht abflachende Risiko konnte den Aufwärtstrend darüber hinaus weiter anschieben.

Die dritte Impulswelle könnte nun ihre fünfte Wellenformation starten. Hierfür muss allerdings das heute durchbrochene 38,20-%-Retracement bei 18,18 USD nachhaltig überwunden werden. An der Unterseite darf kurzfristig der Unterstüzungsbereich bei 17,44 USD nicht brechen.

Sämtliche charttechnische Indikationen deuten auf Tagesbasis für eine Fortsetzung des Trends. Als nächstes müssen die Widerstandsbarrieren 18,43 USD und das obere Keltner-Band bei 18,77 USD aus dem Weg geräumt werden.

Eine nachhaltige Überwindung des oberen Keltner-Bands dürfte den Trend bestärken und gar das September Hoch bei 19,57 USD einvernehmen. Hiernach bildet das ermittelte Kursziel den übergeordneten Widerstandsbereich bei 20,5 USD.

Silberpreis Chart (Täglich)

Weitere interessante Artikel zum Silberpreis:

