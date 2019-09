US Dollar: Nach der FED ist vor der FED

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert am Mittag den US-Dollar-Index (DXY) auf 97,96 US-Dollar. Der Greenback liegt damit im europäischen Handel leicht im Plus. Der Dollar-Index (DXY) gewichtet den Dollar gegenüber einem Korb aus sechs Währungen.

Wichtige Gesprächspunkte:

- Zinssenkung den Dollar nicht aus der Ruhe gebracht

- Notenbankrauschen sorgte für kurzfristigen Druck

- Aufwärtsdynamik bleibt charttechnisch robust

- 61,80-%-Retracement bildet wichtige Unterstützung

Notenbankrauschen sorgte für kurzfristigen Druck

Andere große Zentralbanken, darunter die Bank of England, die Bank of Japan und die Schweizerische Nationalbank, ließen die Zinsen diese Woche unverändert, was den Dollar ins kurzzeitig ins Wanken brachte. Allerdings konnten charttechnische Unterstützungsbereiche nicht ansatzweise durchbrochen werden.

Aufwärtsdynamik bleibt charttechnisch robust

Die ereignisreiche Handelswoche konnte den Unterstützungsbereich am 61,80-%-Fibonacci-Retracement nicht in Gefahr bringen. Charttechnisch bestätigt dies die gegenwärtige solide Aufwärtsdynamik im US Dollar. Das Retracement fungiert hier als wichtiger Anker. Erst Notierungen unterhalb des Bereichs von 97,59 USD dürften den Greenback ernsthaft unter Druck setzen und die Sommerrallye bremsen.

RSI bleibt cool

Der Oszillator verdeutlicht auf Tagesbasis sehr deutlich, dass Dollar-Trader die Notenbankwoche nicht verunsichert hat. Der RSI konnte trotz einer erhöhten Volatilität standhaft die Grenzschwelle bei 48,5 verteidigen und unterstreicht damit die solide Aufwärtsdynamik. Die Aufwärtsrallye hat gegenwärtig Raum bis rund 98,94 USD.

US Dollar Index Chart (Täglich)

Quelle: IG

@salahbouhmidi