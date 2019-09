Türkische Lira schlägt sich Wacker durch die Handelswoche

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert zur Stunde den Euro auf 6,29 TRY und den US-Dollar auf 5,69 TRY. Damit bauen die beiden Währungsschwergewichte ihre Verluste gegenüber der Lira aus. Charttechnisch könnte künftig die türkische Lira ihre Erholung fortsetzen.

Wichtige Gesprächspunkte:

Ölpreis – Kurslücke wurde geschlossen

Bärisches Dreieck im 4 Stunden-Chart

RSI am seidenen Faden

Nächstes Kursziel: Unterstützungsbereich von September

Rasche Schließung der Kurslücken deutet auf Lira-Stärke

An den Währungsmärkten sind zu Beginn der Woche Devisen von Ölexporteuren im Aufwind gewesen, wohingegen insbesondere wachsende Schwellenländerwährungen mit hohem Energiebedarf, wie die türkische Lira oder indische Rupie das Nachsehen hatten. Die Lira startet Sonntag mit einer Kurslücke, konnte diese jedoch bereits am Mittwoch wieder schließen.

Die schnelle Rückeroberung trotz der zusätzlichen Notenbanksitzungen zeigen, dass die türkische Lira nicht abgeschrieben werden sollte. Anleger setzen auf eine Fortsetzung der Aufwertungsrallye. Die türkische Notenbank könnte dabei mit Devisenmarktinterventionen zusätzlich den Kurs der Lira (TRY) stützen.

Bärisches Dreieck spielt Lira in die Karten

Seit Anfang September befindet sich der USD/TRY in einem fallenden Dreieck. Kennzeichnend für ein fallendes Dreieck sind, die im Zeitverlauf entstehenden tieferen Hochs sowie das Auftreten in einem Abwärtstrend.

Übergeordnet befindet sich der US-Dollar als auch der Euro in einem Abwärtstrend gegenüber der türkischen Lira. Das nun entstehende fallende Dreieck, könnte den Druck auf Euro und Dollar erhöhen.

Gelingt eine Überwindung des 200-Perioden-Durchschnitts bei 5,6942 Lira sowie eine Rückeroberung des kurzfristigen 61,80-%-Retracement bei 5,6846 TRY, könnte ein Rückprall zurück auf den Unterstützungsbereich bei 5,65 TRY wahrscheinlicher werden.

RSI tastet sich heran

Der Oszillator mit einer Einstellung von 34 Perioden könnte für weitere bärische Impulse sorgen. Zurzeit tendiert der RSI um die Grenzschwelle bei 48,5. Eine nachhaltige Wende nach unten dürfte für mehr Druck im Dollar sorgen und die Lira weiter beflügeln.

Lira tendenziell bullisch

Fundamental konnte die Lira sich in den vergangenen Wochen behaupten. Insbesondere diese Handelswoche war eine Beweisprobe für die schwankungsintensive Währung. Charttechnisch deuten die Signale auch auf eine Fortsetzung der Lira-Rallye. Bärisches Dreieck, der Keltner-Kanal und der RSI deuten auf einen Rückprall zurück auf den Unterstützungsbereich von Anfang September im Bereich der 5,67 ~ 5,64 TRY.

USD/TRY Chart (4H)

Quelle: IG

@salahbouhmidi