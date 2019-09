Bitcoin (BTC/USD): Dunkle Wolken am Horizont?

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert zur Stunde den BTC/USD auf 9860 US-Dollar. Damit liegt der Bitcoin heute rund 3 Prozent tiefer als am Vortag. Charttechnisch steigt der Druck auf die Bullen. Nach der Preisgabe des Tagespivotpunkt bei 10.169 US-Dollar brach heute auch noch die psychologische Marke bei 10.000 USD sowie das 61,80-%-Retracement bei 9930 USD. Die charttechnischen Wolken am Horizont werden dunkler.

Abwärtsbewegung findet erste Bestätigung

Mit dem Verlust der markanten Marke von 10.000 USD wird die bärische Tendenz schnell klar. Doch weitere Details deuten auf eine Fortsetzung des Abwärtstrends. Die heutige Preisgabe des 61,80-%-Retracement könnte der Startschuss einer ersten größeren Korrektur bedeuten. Hierfür muss allerdings das sehr kurzfristige bärische Dreieck nachhaltig das oben genannten Retracement hinter sich lassen. In diesem Falle könnten zwei Kursziele an der Unterseite ausgemacht werden. Das erste Kursziel bei 8980 USD könnte erreicht werden, wenn die Unterseite der seit einem Monat anhaltenden Handelsspanne durchbrochen werden kann. Dabei würde gleichzeitig der Unterstützungsbereich von Juni und Juli bei 9117 USD verloren gehen und somit auch das zweite Kursziel aktiveren. Das zweite Kursziel bei 8025 USD wurde mit der Höhe der Handelsspanne ermittelt. Die Chancen an der Oberseite sind gegenwärtig klein. Erst die Rückeroberung des genannten Retracement könnte kleine Hoffnungen auslösen.

BTC/USD Chart (Täglich)

Quelle: IG

