USD/JPY: Bank of Japan optimistischer als gedacht?

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert am Mittag den USD/JPY Kurs auf 107,976 US-Dollar damit liegt der Dollar rund 0,40 Prozent tiefer als am Vortag. Nachdem die expansive Geldpolitik der FED und EZB wieder an Geschwindigkeit aufgenommen hat, richteten sich die Augen auf die japanische Notenbank (BOJ).

Bank of Japan stützt Yen

Die BOJ war optimistischer als erwartet. Die Notenbank hielt die Geldpolitik erwartungsgemäß stabil. Sie deutete auf keine starke Lockerung hin und ließ den Leitzins unverändert. Der Yen konnte daraufhin seine Erholung beginnen und setzt dem Dollar heute zu. Die künftige Entwicklung der Weltwirtschaft steht nun immer mehr im Fokus der Notenbanker. Eine Verschlechterung könnte letztendlich auch die BOJ dazu zwingen weiter zu lockern.

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link.

Beginn einer neuen Korrektur?

Der jüngste Aufwärtstrend im USD/JPY könnte nun seinen ersten Widerstandsbereich erreicht haben. Charttechnisch betrachtet bleiben übergeordnet die Abwärtsrisiken hoch. Seit dem Hoch im April bei 112,40 Yen wurden nur tiefere Hochs gebildet womit u.a. auch der intakte Abwärtstrend bestätigt wird. Die abwärtsgerichtete 200-Tage-Linie und der fallende RSI dürften weitere Indizien für die Fortsetzung des Abwärtstrends sein. Der Oszillator kämpft aktuell um die Verteidigung der 48.5er-Marke. Sollte die genannte Grenzschwelle durchbrochen werden, könnten rasch weitere bärische Impulse folgen. Ferner könnte die Preisgabe des Unterstützungsbereichs bei 107,35 Yen (ehemalige Oberseite der Handelspanne von August) den Abwärtsdruck erhöhen.

Welchen Einfluss hatten Handelskriege in der Vergangenheit auf die Märkte? Erfahren Sie es in unserer exklusiven Infografik - Eine kurze Geschichte der Handelskriege

USD/JPY Chart (Täglich)

Quelle: IG

Mit den Top-Trading Lektionen, die Sie kostenfrei herunterladen können, erlangen Sie sehr wichtige Skills für den Handel an den Forex-Märkten. Seien Sie immer einen Schritt voraus.

Sentiment bestätigt Abwärtstrend

Quelle: DailyFX

USD/JPY: Kundendaten zeigen, dass 53,96 % Trader nettolong sind mit einer Ratio long zu short von 1,17 zu 1. Die Anzahl der Trader, die netto-long sind, ist 1,12 % niedriger als gestern und 7,72 % niedriger im Vergleich zur Vorwoche, während die Anzahl der Trader, die netto-short sind 14,98 % niedriger ist als gestern und 11,19 % höher im Vergleich zur Vowoche. Wir sehen das Sentiment in der Regel als Kontraindikator an und die Tatsache, dass Trader netto-long sind, deutet an, dass der USD/JPY Kurs fallen könnte. Positionierung ist meht netto-long als gestern, aber weniger netto-long im Vergleich zur Vorwoche. Die Kombination zwischen der aktuellen Positionierung und den Veränderungen lässt unseren USD/JPY Bias gemischt erscheinen.

@salahbouhmidi