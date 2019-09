Goldpreis tendiert vor FED-Entscheidung seitwärts

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) -Der Broker IG taxiert zur Stunde den Goldpreis auf 1501,60 US-Dollar. Damit liegt das gelbe Edelmetall leicht im Plus. Die heute Abend erwartete Leitzinssenkung der FED, könnte den Goldpreis weiter stärken. Charttechnisch wird durch die Seitwärtsbewegung die Spannung vor der FED deutlich. Der Goldpreis bewegt sich seit Beginn der Woche in einer Spanne von rund 3 US-Dollar.

Die Hoffnung das die saudische Rohölproduktion sich schnell wieder erholt und die damit einhergehenden Befürchtungen einer ölgetriebenen Inflation nachlassen belastet darüber hinaus auch weitere sichere Häfen wie Yen und Schweizer Franken.

Goldpreis bekommt heute die zweite Chance

Der Goldpreis hat es versäumt, die Nachrichten vom Wochenende zu nutzen. Das gelbe Edelmetall scheint auf die FED zu warten, die heute durch aus als Katalysator für den sicheren Hafen fungieren könnte. Die Wahrscheinlichkeit das die US-Notenbank FED am Donnerstag die expansive Geldpolitik fortsetzt und somit die Leitzinssatz um 25 Basispunkte senkt ist hoch. Der Informationsdienst schätzt die Wahrscheinlichkeit auf 72,4 Prozent. Das bekannte FED Watch Tool der CME Group geht von einer Wahrscheinlichkeit von 68,4 Prozent aus. Unter dieser Ausgangslage könnte der US-Dollar heute ein wenig nachlassen und den Goldpreis damit stützen.

Quelle: CME Group

Charttechnische Ampel bleibt auf Grün

Charttechnisch könnte mit einer weiteren Zinssenkung der FED und Aussagen über die künftige Fortsetzung der Geldpolitik der Goldpreis weiter steigen. Eine heutige Verteidigung der psychologischen Marke bei 1500 US-Dollar aus Schlusskursbasis, könnte zur Rückeroberung des 23,60-%-Retracement bei 1504 USD der Aufwärtstrend fortgeführt werden. Eine solide Fortsetzung des Trends dürfte erst mit der Überwindung der 48,5er-Marke im RSI eingeleitet werden. Anschließend könnte mit einem Ausbruch aus der Handelsspanne vom September unser kurzfristiges Kursziel bei 1540 USD angesteuert werden.

Goldpreis Chart (4H)

Quelle: IG Handelsplattform

