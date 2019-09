Euro/Schweizer Franken: SNB könnte enttäuschen

Euro / Schweizer Franken: Der Euro konnte sich seit dem EZB Statement in der vergangenen Woche gegen den Schweizer Franken erholen. Die SNB wird sich in dieser Woche treffen und am Mittwochmorgen über die Zinsen entscheiden.

Die EZB liefert, Draghi macht skeptisch

Der Euro konnte sich seit dem EZB Statement und der Pressekonferenz mit Mario Draghi erholen, so auch gegen den Schweizer Franken. Charttechnisch betrachtet könnte nun der gleitenden 100-Tage-Durchschnitt getestet werden. Somit besteht eine erhöhte Wahrscheinlichkeit auf einen Abpraller. Kann der EUR/CHF Kurs den gleitenden Durchschnitt jedoch in Kürze überwinden, wäre das Upside-Potential bis zur 200-Tage-Linie kein geringes. Die 200-Tage-Linie würde im Verlauf wahrscheinlich mit der runden Marke bei 1,1100 CHF je Euro verlaufen.

Euro / Schweizer Franken Chart auf Tagesbasis

Quelle: IG Handelsplattform

Wird die SNB enttäuschen?

Sollte die SNB gleichzeitig mit dovishen Aussagen am Mittwoch enttäuschen, könnte es den Abpraller vom 100-Tage-Durchschnitt begünstigen. Der Markt preist derzeit eine gewisse Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung der SNB für das Dezember Meeting ein. In Anbetracht der aktuellen Umstände wird jedoch auch für unwahrscheinlich gehalten, dass die SNB dahingehend konkrete Ankündigungen macht.

Die Überbewertung des Schweizer Franken, gemessen an den jüngsten Konjunkturdaten, hat zuletzt etwas abgenommen, trotzt einer aufgewerteten Währung. Insofern könnten auch FX Interventionen eher auf geringem Level gehalten werden, auch wenn die Aussagen sicherlich bestätigen werden, dass man Interventionen, wenn notwendig, als gelpolitisches Werkzeug weiterhin in Betracht ziehen wird. Natürlich wird die Richtung des Euro im Nachhinein des FED Zinsentscheids ebenfalls wichtig sein. Fällt dieser weniger dovish aus, könnte der Euro ohnehin einbrechen, sowohl gegen den Greenback als auch gegen Schweizer Franken.

Steht man auf der Käuferseite und meint das der Euro / Schweizer Franken Kurs in Zukunft weiter steigt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwelle, unterhalb der 1,0800 Franken interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb des Widerstandes bei 1,1100 US-Dollar ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

