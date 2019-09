ETH/USD: 200-Tage-Linie im Fokus

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) - Der Broker IG taxiert zur Stunde den ETH/USD auf 214 US-Dollar. Damit liegt der Ethereum Kurs heute rund 1 Prozent höher. Charttechnisch konnte nach rund fünf Monaten erstmalig wieder die 200-Tage-Linie bei 204,50 USD überwunden werden. Nun stellt sich die Frage der Nachhaltigkeit. Gelingt auf längere Sicht eine Verteidigung der Glättungslinie, könnte gepaart mit weiteren Indizien, eine Trendwende eingeleitet werden.

Bitcoin vs. Ethereum ein Performance-Vergleich

Das Jahr 2019 stellt für den Kryptowährungsmarkt bis jetzt ein gutes Jahr dar. Seit April diesen Jahres konnte mit dem Start der Bitcoin-Rallye der Gesamtmarkt angeschoben werden. Allerdings ist vermehrt zu beobachten, dass sich die einzelnen Kryptowährungen vom Bitcoin loslösen. Wenn vor zwei Jahren der Bitcoin husten hatte, waren andere Kryptowährungen bereits von der Grippe geplagt. Dies ist zwei Jahre später nicht zwangsläufig der Fall. Statistisch kann durchaus eine Veränderung der Korrelation beobachtet werden. Der Bitcoin hat in diesem Jahr bereits 180 Prozent gutgemacht, wohingegen Ethereum nur um 52 Prozent gestiegen ist.

200-Tage-Linie und Handelsspanne im Fokus

Seit dem Erreichen des Hochs im Juni befindet sich der Ethereum Kurs in einem intakten Abwärtstrend. Die Bullen konnten bisher keine nachhaltige Gegenbewegung einleiten. Die Überwindung der 200-Tage-Linie könnte bei einer nachhaltigen Verteidigung zu einer Trendwende im ETH/USD führen. Hierfür müssen allerdings weitere Voraussetzungen erfüllt werden. Zum einen muss der RSI nachhaltig die 48,5er-Marke überwinden und zum anderen muss die gegenwärtige Handelsspanne an der Oberseite bei 235 USD aus dem Weg geräumt werden.

ETH/USD Chart (Täglich)

Quelle: IG

