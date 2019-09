US-Dollar: Ölpreisshock sorgt für drittgrößten Tagesgewinn in 2019

(DailyFX.de – Frankfurt am Main) - Der Broker IG taxiert zur Stunde den Dollar-Index (DXY) auf 98,11 US-Dollar. Damit liegt der Index, der den Dollar gegenüber einem Korb von sechs Währungen abbildet leicht tiefer als am Vortag. Die Aufmerksam richtet sich auf die bevorstehende Notenbanksitzung der FED am Donnerstag.

Welchen Einfluss hatten Handelskriege in der Vergangenheit auf die Märkte? Erfahren Sie es in unserer exklusiven Infografik - Eine kurze Geschichte der Handelskriege.

FED-Sitzung im Fokus der Forex Trader

Die Wahrscheinlichkeit das die US-Notenbank FED am Donnerstag die expansive Geldpolitik fortsetzt und somit die Leitzinssatz um 25 Basispunkte senkt ist hoch. Der Informationsdienst schätzt die Wahrscheinlichkeit auf 72,4 Prozent. Das bekannte FED Watch Tool der CME Group geht von einer Wahrscheinlichkeit von 68,4 Prozent aus. Unter dieser Ausgangslage könnte der US-Dollar morgen ein wenig nachlassen. Dabei wird es charttechnisch von Bedeutung sein, ob das 61,80-%-Fibonacci-Retracement verteidigt werden kann. Eine überraschende Abkehr oder Verzögerung der expansiven Geldpolitik könnte allerdings den US-Dollar anschieben.

Wahrscheinlichkeiten für einer Zinserhöhung der FED am Donnerstag

Quelle: CME Group

Warum Fehler begehen die andere Anleger bereits gemacht haben? Erhalten Sie hierfür unseren kostenfreien Leitfaden unter folgendem Link.

Aufwärtsdynamik gerät ins Stocken

Seit Ende Juni befindet sich der US-Dollar in einem intakten Aufwärtstrend. Seither konnte der Dollar aufgrund der erhöhten Risiken rund 3 Prozent aufwerten. Nun scheint der erste Gipfel erreicht zu sein. Im Bereich 98,90 bis 99,14 US-Dollar befindet sich ein hartes Bollwerk, welches die Fortsetzung der Rallye bremst. Gelingt dem Greenback eine Verteidigung des 61,80-%-Retracement könnte der Dollar Kurs kurzfristig in eine Seitwärtsbewegung übergehen. Eine nachhaltige Preisgabe des Retracement allerdings, könnte den Abwärtstrend ins Rollen bringen. Klarere Signale erhalten wir jedoch erst, wenn auch der Oszillator RSI nachhaltig die 48,5er-Marke durchbricht. Der Bereich um die 97,20 USD stellt eine bedeutende Unterstützungszone für die Bullen dar.

US-Dollar-Index Chart (Täglich)

Quelle: IG

TRADING-STRATEGIE UNTER ANWENDUNG VON IG BARRIER-OPTIONEN

Steht man auf der Käuferseite und meint das der DXY Kurs in Zukunft weiter steigt, könnten Barrier-Options von IG mit einer Knock-Out-Schwellen, unterhalb des 61,80-%-Fibonacci-Retracementbei 97,74 USD interessant sein. Bärisch eingestellte Trader hingegen könnten in umgekehrter Weise mit Knock-Out-Schwellen oberhalb des Hochs von Anfang September bei 98,96 USD ihr maximales Verlustrisiko an der Oberseite begrenzen.

Optionen sind komplexe Finanzinstrumente und gehen mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. Verluste können extrem schnell eintreten.

WEITERE INFORMATIONEN ZUM OPTIONSHANDEL

In unseren Live-Webinaren lernen Sie, mit der Volatilität umzugehen. Melden Sie sich kostenfrei an. Unsere DailyFX Analysten stehen Ihnen für Fragen gerne zur Verfügung.

Wenn Sie mehr zu Optionen erfahren möchten, könnte Sie der folgende Beitrag, "Top Tipps für das Options-Trading“, interessieren.

Neulinge aber auch Fortgeschrittene können ihr Wissen mit dem Beitrag: "Was sind Optionen und wie werden sie gehandelt?" vertiefen.

Wer noch nicht sicher ist welche Optionsart, die richtige für Ihn ist, sollte unseren Beitrag:" Barrier Options vs. Vanilla Options" lesen.

Twitter: @salahbouhmidi