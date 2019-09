DailyFX PLUS Inhalte sind jetzt kostenlos für alle DailyFX Benutzer verfügbar.

Rohstoffe Update: Gemäß 13:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: WTI Öl: 9,24 % Silber: 2,02 % Gold: 0,70 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#commodities https://t.co/PX5CEkyo01

Indizes Update: Gemäß 13:00 sind die besten und die schlechtesten Performer im Londoner Handel: S&P 500: -0,41 % Dow Jones: -0,41 % Dax 30: -0,65 % CAC 40: -0,74 % Betrachte die Performance aller Märkte per https://www.dailyfx.com/deutsch/forex-kurse#indices https://t.co/G5rqVCBFmS

#WTI bringt Schwung in den #Devisenmarkt - Des einen Freund ist des anderen Leid? Der Angriff auf die saudischen Ölanlagen hat wie erwartet die Märkte erschüttert. Am #FX Markt teilt sich das Lage in Gewinner und Verlierer auf. Hier mehr: https://t.co/Ad6jtZwvaT @DavidIusow https://t.co/uEKuOdOy8W